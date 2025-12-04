Camargo planta un millar de violas para embellecer sus espacios públicos en la campaña de otoño-invierno

Camargo planta un millar de violas para embellecer espacios públicos en la campaña de otoño-invierno - ALBERTO G. IBANEZ

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está llevando a cabo la plantación de cerca de un millar de violas en diferentes puntos del municipio con el objetivo de mejorar el aspecto visual del entorno durante los meses de otoño e invierno.

Así, se están coloncando estas flores de temporada en rotondas, parterres, medianas y jardineras del centro urbano.

En nota de prensa, la concejala de Servicios Generales, Mave Castanedo, ha explicado que la elección de estas plantas responde al "criterio técnico habitual", que adapta las especies al calendario y a las condiciones climatológicas propias de cada estación.

"Las violas son una flor típicamente otoñal e invernal, muy resistente al frío, a la lluvia y al viento, por lo que se adaptan especialmente bien al clima de Cantabria", ha indicado.

La edil también ha puesto en valor la "calidad ornamental" de este tipo de flores, que "aportan color en los meses en los que muchas otras especies no florecen", algo que permite mantener una imagen "cuidada y agradable" en los espacios públicos, puesto que la conservación de zonas verdes "cuidadas" es un "factor importante en el bienestar cotidiano y en la manera en la que disfrutamos nuestras calles", ha dicho.

Tras la fase de plantación, los equipos municipales continuarán implementando el programa estacional de mantenimiento, que incluye labores de riego, revisión del estado de las plantas y reposición de las mismas cuando sea necesario.

Esta campaña de plantación se organiza cada año siguiendo un calendario rotatorio de especies que varía en función de la estación (primavera-verano y otoño-invierno), con el fin de garantizar que los espacios ajardinados del municipio presenten un aspecto "equilibrado y adaptado al clima" en cada momento.

Las violas que se están colocando se distribuirán en distintos puntos estratégicos del casco urbano y las pedanías, entre ellos, las principales rotondas de acceso, áreas de separación entre calzadas y jardineras de tránsito peatonal.

Lugares que registran "un alto flujo" de vecinos y visitantes y que, a través de esta distribución, "son embellecidos para reforzar la imagen del municipio", ha destacado el Ayuntamiento.