Camargo realiza 103 intervenciones por presencia de ratas desde de enero

Los niveles "no permiten hablar de alerta o de plaga", según el Ayuntamiento

CAMARGO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha realizado un total de 103 intervenciones por presencia de ratas entre enero y agosto, con un tiempo medio de respuesta de 24 horas desde que se registra el aviso y hasta que la empresa encargada actúa en la zona.

El Consistorio ha reforzado este verano el dispositivo de control y desratización en todo el término municipal ante el incremento estacional de roedores característico de los meses de calor, ha indicado en nota de prensa.

Cuenta con un dispositivo que incluye tratamientos periódicos y refuerzos en puntos estratégicos, así como labores de seguimiento y mantenimiento para evitar el crecimiento poblacional.

De esta forma, el Ayuntamiento mantiene activo un plan de intervención inmediata que permite a la empresa especializada actuar con rapidez en las zonas donde se registran avisos, garantizando la salubridad de espacios públicos y entornos residenciales.

La concejala de Servicios Generales, Mave Castanedo, ha asegurado que la presencia de estos animales en el municipio, aunque es "desagradable", está "en niveles que no permiten hablar de alerta o de plaga".

Ha señalado que los inviernos cada vez más templados favorecen la supervivencia de los roedores, por lo que el Ayuntamiento "continuará reforzando" la prevención de plagas.

En este punto, ha indicado que desde el departamento de Servicios Generales de Camargo se trabaja con el objetivo "ratas cero".

Finalmente, la concejala ha agradecido a los vecinos su colaboración y ha lanzado una serie de recomendaciones como cerrar las bolsas de basura que contienen residuos orgánicos, evitar el abandono de restos de comida en la vía pública, mantener limpios patios y jardines particulares, y notificar cualquier avistamiento a los servicios municipales.