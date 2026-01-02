Camargo recibirá a los Reyes Magos en el aeropuerto Seve Ballesteros

Archivo - Cabalgata de Reyes en Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos aterrizarán en el aeropuerto Seve Ballesteros el próximo lunes, 5 de enero, a las 16.30 horas. El alcalde, Diego Movellán, les recibirá a pie de pista junto a miembros de la Corporación municipal, así como a los vecinos y visitantes que como cada año acudan a dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada a Cantabria.

La jornada comenzará a las 16.15 horas, con la apertura del recinto habilitado en el aeropuerto, ubicado en Maliaño, donde está previsto que aterrice la avioneta de los Reyes Magos quince minutos más tarde. Allí, Sus Majestades saludarán a los niños que acudan a recibirlos, mientras los pajes pasarán el Chupetero Real para que los más pequeños se despidan de sus chupetes.

Además, Movellán será el encargado de hacer entrega a Melchor, Gaspar y Baltasar de la Llave Mágica que abre las puertas de todas las casas de los ocho pueblos de Camargo. Tras este primer encuentro con las familias, a partir de las 18.30 horas dará comienzo la cabalgata, que recorrerá las principales calles del centro urbano. El desfile arrancará en el Paseo de Bruno Alonso, debajo del puente, y continuará por la Avenida Cantabria, Menéndez Pelayo, Avenida La Concordia y Eulogio Fernández Barros.

La cabalgata finalizará con la recepción oficial de Sus Majestades en la carpa instalada en la Plaza de la Constitución, donde los Reyes Magos saludarán a los niños de Camargo y compartirán momentos con las familias.

La comitiva estará integrada por más de 500 personas. Abrirá el desfile la Policía Local de Camargo, a la que seguirán un Dj y los integrantes de G-Family, de la Academia de Gloria Rueda, que pondrá música al inicio de la cabalgata.

A continuación, desfilarán la carroza temática de Frozen, los grupos de marcha nórdica, el grupo La Cuadrilla de la Tía, el pasacalles Bajo el Mar, el Club de Patinaje Camargo El Pendo y la batukada Afro Sound System, que precederá la llegada de la primera carroza real, la del Rey Melchor.

Tras ésta, el desfile continuará con el Espectáculo de las Nieves, las Hadas del Taller de Danza de La Vidriera, el Tren de la Navidad, los muñecotes e hinchables Disney y la carroza del Rey Gaspar.

La Academia de Baile Carlota Argos, el Autobús Inglés de la Navidad y la batukada Batú Batú acompañarán a la última carroza, la del Rey Baltasar. Cerrarán la comitiva una ambulancia y un vehículo de Protección Civil.

De cara a la recepción de los niños en la Plaza de la Constitución, se habilitarán colas diferenciadas, debidamente señalizadas, para cada Rey, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.