Camargo registra un centenar de incidencias por la lluvia que afectan a carreteras y garajes

Ya se ha restablecido la circulación en la mayoría de las carreteras

CAMARGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Camargo ha registrado un centenar de incidencias por la lluvia que ha caído en las últimas horas y que ha provocado acumulaciones de agua e inundaciones en varios puntos del valle, que han afectado especialmente a carreteras y garajes.

Los Bomberos, la Policía Local y las cuadrillas de Obras del Ayuntamiento de Camargo están desplegados en las calles desde primera hora de la mañana atendiendo con prioridad las incidencias que afectan a la movilidad, han informado fuentes municipales a Europa Press.

A esta hora ya se ha restablecido la circulación en la mayoría de las carreteras, a excepción de la vía de la calle Concha Espina, junto a la fábrica Standard Cableteam, en el túnel del centro cultural La Vidriera.

En este punto se está a la espera de retirar un camión de bombonas de butano dado que, al mojarse la maquinaria, no se ha podido volver a arrancar el vehículo, por lo que este tramo, en dirección al centro urbano, está pendiente de abrir.

También continúan cerrados los viales del polígono de La Maruca y el de la calle Julio de Pablo, junto a la piscina municipal de Cros, este último pendiente de abrir en los próximos minutos.

Entre las incidencias comunicadas desde primera hora de este jueves, destaca el vehículo que se ha quedado atrapado en el túnel de La Vidriera, donde se ha acumulado una gran cantidad de agua, si bien no ha habido que lamentar daños personales.

Hasta las 15.00 horas todo el litoral de Cantabria está en alerta por intensas lluvias, un aviso que inicialmente era amarillo pero que la AEMET elevó a rojo hasta las 10.00 horas y a naranja hasta las 15.00.