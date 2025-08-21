Más de 30 vehículos afectados por el agua en la calle Julio de Pablo de Maliaño tras las lluvias torrenciales

El alcalde dice que el paso a alerta roja "en media hora" "hizo imposible actuar con mayores medidas de prevención"

CAMARGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 vehículos de la calle Julio de Pablo de Maliaño, en el municipio de Camargo, que se encontraban estacionados tanto en la vía pública como en garajes, se han visto afectados por las acumulaciones de agua que han provocado las intensas lluvias registradas este jueves en el litoral regional.

Se trata de la zona más afectada del municipio, que a primera hora de esta mañana registraba un centenar de incidencias como consecuencia de las precipitaciones caídas en las últimas horas, que afectaron a la movilidad y cortaron el tráfico en varias vías.

No obstante, a esta hora tanto las calles Julio de Pablo y Concha Espina como el túnel que se sitúa junto al centro cultural La Vidriera ya se han abierto a la circulación.

SE ABORDARÁN MEDIDAS

El alcalde, Diego Movellán, ha señalado que Camargo "estaba preparado" para una alerta amarilla (riesgo), tal y como había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pero el paso al nivel rojo "en media hora", "hizo imposible actuar con mayores medidas de prevención".

Movellán ha indicado que "se habían realizado las tareas de limpiezas de imbornales, etcétera", pero "la cantidad de agua caída en tan breve lapso desbordó la capacidad de la red de alcantarillado".

Según ha avanzado, en los próximos días "se abordarán medidas" porque "la jornada de hoy ha sido la demostración de que las adoptadas en la legislatura pasada, y que se anunciaron como el fin de las inundaciones en Camargo, no han funcionado".

Hasta las 15.00 horas todo el litoral de Cantabria está en alerta por intensas lluvias, un aviso que inicialmente era amarillo pero que la AEMET elevó a rojo hasta las 10.00 horas y a naranja hasta las 15.00.