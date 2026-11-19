Personal investigador del Grupo de Clima y Ciencia de Datos del IFCA - UC

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La península ibérica se enfrenta a un presente y futuro con condiciones meteorológicas cada vez más favorables para la propagación de incendios forestales. Además de intensificarse el peligro, la temporada de mayor riesgo comenzará antes y se prolongará durante más tiempo, pudiendo ampliarse hasta dos o tres meses respecto al periodo histórico.

Así lo revela un nuevo estudio científico elaborado por personal investigador del Grupo de Clima y Ciencia de Datos del IFCA (CSIC-UC) y personal del Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación (MACC), de la Universidad de Cantabria (UC), que utiliza técnicas de inteligencia artificial para mejorar las proyecciones climáticas de los extremos meteorológicos asociados al fuego. El artículo se ha publicado en la revista Weather and Climate Extremes, ha informado la UC.

Según ha explicado el investigador del IFCA y autor del trabajo, Óscar Mirones, independientemente del escenario o del nivel de calentamiento, "lo que vemos en los modelos es que el riesgo de incendios va a aumentar y habrá un cambio en la estación de incendios, es decir, el periodo de concentración de riesgo de los mismos".

Mientras que históricamente los episodios de mayor peligro de incendio se concentraban principalmente entre junio y septiembre, las proyecciones del estudio apuntan a que estas condiciones comenzarán a ser cada vez más frecuentes durante la primavera y persistirán hasta bien entrado el otoño.

"En el caso de la península ibérica, el período de incendios que normalmente va de junio a septiembre ahora vemos que experimentará un cambio, de modo que algunos periodos finalizarán más tarde y en otras zonas empezará antes", ha comentado.

En Cantabria, "en un escenario de emisiones más moderadas, la estación de incendios va a acabar en octubre, un mes más tarde; pero en un escenario de mayores emisiones, lo que vemos es que no solamente acabará en octubre, sino que empezará mucho antes, en marzo o abril: prácticamente se va a doblar la duración de la estación de incendios", ha afirmado el investigador del IFCA.

IA PARA MEJORAR LAS PREDICCIONES DE INCENDIOS

El equipo investigador ha hecho uso de inteligencia artificial para el desarrollo del trabajo basándose en técnicas de aprendizaje profundo (deep learning), que permite obtener proyecciones climáticas de mayor resolución espacial.

Para ello, han utilizado una arquitectura denominada U-Net, capaz de transformar información climática de baja resolución en estimaciones detalladas de alta resolución de las condiciones meteorológicas de peligro de incendio.

Además, el equipo investigador ha creado un modelo de inteligencia artificial que le permite reconstruir este índice como si lo estuviera calculando con datos horarios.

La metodología se ha evaluado para el periodo histórico comprendido entre 1979-2014 y se ha aplicado a nueve modelos climáticos, considerando distintos escenarios de emisiones y niveles de calentamiento global futuros.

PREVENIR ANTES Y DURANTE MÁS TIEMPO

Estos resultados ponen sobre la mesa que la adaptación al cambio climático requiere prestar atención no solo a la intensidad de los episodios de peligro de incendio, sino también a cuándo se producen y cuánto duran.

"Desde el IFCA integramos nuestras proyecciones en el visor de la plataforma estatal de servicios climáticos en la que colaboramos con otros centros del CSIC y con Aemet, para integrarlo en tareas de monitorización en un futuro próximo", ha explicado Mirones.

Por tanto, la ampliación de la temporada de peligro meteorológico podría tener importantes implicaciones para la planificación de los dispositivos de prevención y extinción, la gestión de los recursos forestales y la preparación de los territorios frente a los incendios por parte de las comunidades autónomas.

El estudio no aborda el impacto de la actividad humana respecto a los incendios, pero "habrá más días de peligro de incendios y serán más frecuentes. Entonces, independientemente del origen de la ignición, es más probable que un incendio se desarrolle y que su intensidad y duración seas más severas", ha concluido Mirones.