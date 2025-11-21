Un camión se incendia en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Un camión sufre un accidente y se incendia en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero - 112 CANTABRIA

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha incendiado esta tarde en el kilómetro 176 de la autovía del Cantábrico, A-8, a la altura de Bárcena de Cicero.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria se han desplazado hasta el lugar para extinguir el fuego, que ha afectado completamente a la cabeza tractora del vehículo y lo han cubierto de espuma, según ha informado el 112 Cantabria en su cuenta de X.

Los servicios de Atención a Emergencias del Ejecutivo regional han recibido una llamada alertando de este suceso y han movilizado a los efectivos de extinción, así como a la Guardia Civil y a los servicios de mantenimiento de carreteras.