La campaña 'Primavera Comercial' del Valle de Buelna sorteará 2.500 euros en vales en marzo y abril

Presentación de la campaña 'Primavera Comercial' del Valle de Buelna. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70 establecimientos de diferentes sectores participan en la campaña de dinamización 'Primavera Comercial' de la Asociación de Comerciantes del Valle de Buelna, que sorteará 2.500 euros en vales de compra de 100 euros entre los clientes que participen en la decimocuarta edición de esta cita, que comenzará el 1 de marzo y se extenderá hasta el 30 de abril.

El objetivo de esta campaña es dinamizar el comercio de proximidad y se enmarca dentro del apoyo de la Consejería de Industria al comercio local, a través de las subvenciones que la Dirección General de Comercio y Consumo destina a las asociaciones de comerciantes de la región.

La campaña, que cuenta con un presupuesto cercano a los 7.000 euros, consistirá en entregar a cada cliente que compre en los comercios participantes una papeleta por cada 10 euros de gasto, con un máximo de 10 por compra, aunque el desembolso supere los 100 euros.

Una vez concluida la campaña, se realizará un sorteo con todas las papeletas firmadas por los clientes y se repartirán 25 premios de 100 euros cada uno.

Así lo han explicado durante la presentación de la campaña el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz; los alcaldes de Los Corrales de Buelna y de San Felices de Buelna, Julio Arranz y José Antonio Cobo, respectivamente; el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), Gonzalo Cayón; y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Valle de Buelna, Salvador Victorino Fernández.

Todos ellos han coincidido en resaltar la fortaleza de la asociación comarcal y la importancia de las campañas que desarrolla durante todo el año, "incentivando las ventas y fidelizando a sus clientes".

El director general de Comercio y Consumo ha subrayado el "doble beneficio" de 'Primavera Comercial' porque "los premios se revierten en el propio comercio".

Por su parte, los alcaldes han puesto en valor a la Asociación de Comerciantes del Valle de Buelna, que funciona "tan bien" en la promoción del comercio de proximidad.

En la misma línea, el secretario general de COERCAN ha destacado que se trata de una asociación "cercana y sencilla, en la que los clientes siempre conocen a alguien que le ha tocado".

Finalmente, el presidente de la Asociación de Comerciantes Valle de Buelna ha agradecido el apoyo de la Consejería de Industria, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, a la hora de poner en valor el comercio local.

En el encuentro también se ha abordado la posibilidad de que el Valle de Buelna pueda acogerse a las subvenciones del Gobierno de Cantabria para materializar la creación de una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) con carácter comarcal.