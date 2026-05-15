El Campus de Torrelavega impartirá el próximo curso el nuevo Grado de Terapia Ocupacional, adscrito a la UC - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Torrelavega impartirá el próximo curso el nuevo Grado de Terapia Ocupacional, adscrito a la Universidad de Cantabria e impartido por la Escuela Universitaria Gimbarnat-Cantabria, que se ha presentado este jueves en el Paraninfo de la UC.

Durante su intervención en el acto, el consejero de Salud, César Pascual, ha destacado la importancia de incorporar plenamente la terapia ocupacional como "pilar estratégico" de los sistemas sanitarios modernos, y ha felicitado la Escuela Universitaria Gimbernat por el impulso de este grado en la región.

Pascual ha subrayado que el principal reto actual de los sistemas sanitarios no es únicamente tratar enfermedades, sino garantizar que las personas recuperen su proyecto de vida. "El gran fracaso de muchos sistemas sanitarios modernos no es que la gente enferme, sino no conseguir que vuelva a vivir plenamente: salir de casa, trabajar, reconocerse y sentirse útil", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor el papel de la terapia ocupacional como "disciplina clave, aunque todavía poco visible", porque su impacto es "decisivo" en la vida diaria de los pacientes. "Cuando una persona con daño neurológico vuelve a vestirse sola, cuando un niño logra participar en clase o cuando una persona mayor mantiene su autonomía, estamos ante auténticas políticas sanitarias de primer nivel", ha destacado.

Asimismo, ha definido esta especialidad como una intervención "humana, eficaz y sostenible, capaz de transformar vidas sin ocupar, sin embargo, grandes titulares mediáticos".

En este contexto, ha reconocido que el cambio de enfoque hacia modelos más centrados en la persona ya ha comenzado, aunque "avanza con demasiada lentitud".

Por ello, ha instado a acelerar la transformación del sistema sanitario hacia una mayor continuidad asistencial, más rehabilitación, atención a la salud mental, envejecimiento activo y trabajo comunitario.

Por último, dirigiéndose a los estudiantes y futuros profesionales, el consejero ha remarcado que el sistema sanitario demandará perfiles no solo técnicamente excelentes, sino capaces de comprender la dimensión humana de la enfermedad. "Necesitamos profesionales que vean personas antes que patologías, que entiendan que detrás de cada diagnóstico hay un proyecto de vida", ha concluido.

En el acto de presentación han participado, entre otros, la rectora de la UC, Concepción López; los alcaldes de Santander y Torrelavega, Gema Igual y Javier López Estrada, respectivamente; la directora de las Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria, Isabel Díaz; y la directora general de Universidades, Marta Pascual.

A continuación, tras el acto oficial, se ha impartido la conferencia 'Terapia ocupacional: una perspectiva holística de la participación'.

La Terapia Ocupacional es una disciplina sanitaria centrada en la promoción de la autonomía y la participación de las personas en sus actividades diarias. Su labor consiste en evaluar, prevenir e intervenir en aquellas dificultades que afectan al desempeño ocupacional, ya sean de origen físico, cognitivo, sensorial, emocional o social.

Por lo tanto, la formación en Terapia Ocupacional es de carácter sociosanitario enfocada en capacitar profesionales para mejorar la autonomía, independencia y calidad de vida de personas con limitaciones o dificultades, del tipo que sean.

Combina fundamentos científicos, técnicos y humanos para utilizar las actividades de la vida diaria (autocuidado, trabajo, juego) como herramienta terapéutica.

Una vez formado, el terapeuta ocupacional analiza las capacidades del individuo, sus rutinas y su entorno, diseñando programas de intervención basados en la actividad y la ocupación, adaptaciones del entorno, entrenamiento en habilidades, uso de productos de apoyo y estrategias que favorezcan el bienestar y la calidad de vida. Se enviará fotografía