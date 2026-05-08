Campuzano inicia hoy las fiestas de San Migueluco que incluyen conciertos, gastronomía, deporte y tradición

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Campuzano, en el municipio de Torrelavega, comienza hoy la celebración de las fiestas de San Migueluco 2026 con el pregón a cargo de Adrián DR, que abrirá la programación de actividades, que incluyen conciertos, gastronomía, deporte y tradición, y que se prolongará hasta el martes 12.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, ha destacado el crecimiento experimentado por estas fiestas en los últimos años, que se han convertido en "una de las agendas imprescindibles" dentro del calendario festivo del municipio.

En este sentido, ha puesto en valor una programación variada y "pensada para todos los públicos" como claves del éxito de una celebración respaldada por el Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Concejalía de Festejos.

La edil también ha animado tanto a vecinos como a visitantes de otros municipios a acercarse durante estos días a Campuzano y disfrutar del ambiente festivo.

La programación arrancará este viernes con el VII Concurso de Tortilla, la apertura del recinto, reparto de pinchos calientes y el pregón de Adrián DR. La jornada finalizará con la actuación del DJ 'El Cejas' y una verbena a cargo de DJ Verbena.

El sábado 9 habrá actuación infantil de Los Tiritinos y, a las 21.30 horas, concierto del grupo Tekila, acompañado por la disco móvil La Colosal.

El domingo 10 tendrá lugar uno de los días de más tradición, con pasacalles de pito y tambor, la misa mayor y procesión acompañada por la Banda Municipal de Música, además chocolatada popular, romería y verbena amenizadas por la orquesta Pasito Show.

Las fiestas finalizarán el martes 12 con la Orquesta Panorama a partir de las 20.30 horas.