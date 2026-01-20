Cantabria abona más de 2,1 millones de euros a 575 explotaciones en ayudas al bienestar y sanidad animal bovina

Archivo - Terneros en Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha abonado más de 2,1 millones de euros a 575 explotaciones en ayudas al bienestar y sanidad animal bovina

En concreto, ha hecho efectivo el pago de las ayudas correspondientes a la Intervención Agroambiental, Compromisos de Bienestar y Sanidad Animal, destinadas a reforzar la sostenibilidad, la sanidad y la calidad de las explotaciones de ganado bovino regionales.

Un total de 575 explotaciones ganaderas cántabras han resultado beneficiarias en la campaña 2025, con un importe abonado de 2.121.530 euros.

Estas ayudas derivan de los compromisos adquiridos por los beneficiarios en el año 2024.

En un comunicado, la consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que estas ayudas son "una herramienta clave para apoyar a nuestros ganaderos, mejorar el bienestar de los animales y avanzar hacia un modelo de producción más responsable, competitivo y alineado con las exigencias europeas en sanidad animal y uso racional de antibióticos".

Asimismo, Susinos ha subrayado que "Cantabria apuesta por un sector bovino fuerte, profesionalizado y comprometido con los más altos estándares de calidad".

Por ello ha recordado que la Intervención Agroambiental está orientada a reforzar diversas actuaciones relacionadas con el manejo de los animales, el alojamiento y acceso al exterior, la disponibilidad de agua y alimentos, así como a la incorporación de nuevos compromisos en materia de certificación y asesoramiento veterinario en bienestar animal.

Las subvenciones se han tramitado al amparo de la Orden DES/07/2025, de 24 de febrero, por la que se convocan las ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), incluidas en la Solicitud Única para el año 2025, de acuerdo con la normativa comunitaria y nacional vigente.

El importe total de las ayudas concedidas asciende a 2,23 millones, correspondientes a 45.003,32 Unidades de Ganado Mayor, a razón de 51 euros por UGM. Esta cuantía está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que aporta el 65% del total, 1,45 millones de euros; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el 30% y una aportación de 669.956 euros, y la Comunidad Autónoma de Cantabria, que financia el 5% restante, 111.664 euros.