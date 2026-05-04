Cantabria acerca la salud digital a profesionales y ciudadanía con varias jornadas itinerantes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

El programa itinerante 'La Administración Cerca de Ti y Salud Digital' acercará la salud digital a la profesionales y ciudadanía de Cantabria con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios sanitarios online.

El programa está organizado por la Dirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS), a través de la Escuela Cántabra de Salud para la Ciudadanía, en colaboración con la Delegación del Gobierno en Cantabria.

La iniciativa se engloba dentro del programa general 'La Administración Cerca de Ti' del Gobierno de España, financiado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se trata de una acción formativa en competencias digitales dirigida tanto a la ciudadanía en general como a los profesionales del SCS en particular. Su objetivo es acompañar de forma práctica a las personas en el uso de herramientas digitales clave para relacionarse con la Administración y acceder a servicios sanitarios y públicos de manera más autónoma.

El Gobierno ha informado que en la primera de estas jornadas itinerantes, que ha tenido lugar este lunes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), han participado cerca de un centenar de personas y ha contado con la presencia de responsables del propio SCS y de la Delegación del Gobierno.

Durante la misma, los asistentes han recibido apoyo personalizado por parte de funcionarios habilitados de la Delegación del Gobierno para obtener y utilizar el certificado digital y el sistema Cl@ve, realizar trámites online con la Administración, conocer las funcionalidades de la app MiSalud@SCS, como la cita previa o el acceso a servicios sanitarios, y consultar información fiable a través de la web de la Escuela Cántabra de Salud.

El programa continuará durante este mes y se trasladará hasta el Hospital Sierrallana el próximo martes, 26 de mayo, y hará lo propio en la Casa de Cultura de Laredo al día siguiente, miércoles, 27 de mayo.

Desde el Servicio Cántabro de Salud se anima a participar en las próximas jornadas a la ciudadanía y a los profesionales ya que es una oportunidad para resolver dudas, ganar autonomía digital y conocer de primera mano herramientas que facilitan el acceso a trámites y servicios públicos esenciales.

Para inscribirse en cualquiera de las dos jornadas, los ciudadanos puedes acceder a través del siguiente enlace https://www.escuelacantabradesalud.es/web/forms/shared/-/for...