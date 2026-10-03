Cantabria activa la fase preemergencia del METEOCANT para el seguimiento y observación de la fuertes lluvias previstas

Archivo - Una persona se cubre de la lluvia con paraguas en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, en base al informe del Servicio de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos (METEOCANT).

La situación de alerta y seguimiento está motivada por el aviso naranja (riesgo importante) de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) por chubascos muy fuertes (más de 30 milímetros en una hora) entre las 15.00 horas de este sábado, es decir, para la tarde y noche de este día 3 de octubre, y hasta las 07.59 horas de mañana, 4 de octubre, en el litoral y centro y Valle de Villaverde, y aviso amarillo (peligro bajo) en el resto de Cantabria (15-30 mm en 1 hora).

Desde el Gobierno de Cantabria, y con sentido preventivo, se ha puesto en marcha esta fase del METEOCANT, en la que se va a llevar a cabo un seguimiento de las condiciones que estos avisos por tormentas y precipitaciones van a generar, de forma especial en los municipios afectados, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Además, asociado a la previsión de fuertes lluvias, se mantendrán en vigilancia las cuencas hidrológicas de los ríos Nansa, Gandarilla y Saja.

Por este motivo, la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha hecho un llamamiento a la población para que se eviten desplazamientos innecesarios o la permanencia y realización de actividades de ocio en zonas de montaña o al exterior.

RECOMENDACIONES.

Dada la alta probabilidad de lluvias intensas previstas, Urrutia ha pedido a los cántabros y a turistas que eviten permanecer en el exterior, especialmente en zonas de campo, así como evitar desplazamientos innecesarios o la cercanía a ríos o zonas de torrentes de agua.

Ante una situación de riesgo provocada por lluvias intensas en el campo, es recomendable: buscar un lugar donde cobijarse, como un coche o un edificio, evitando permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares abiertos, si se está lejos de un refugio adecuado; mantenerse alejado de las masas de agua y de zonas altas; no refugiarse debajo de árboles, en particular si están aislados y alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro.

De igual modo, y al objeto de evitar riesgos ocasionados por precipitaciones intensas, se recomienda no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

En el caso de tener que viajar, procurar circular, por carreteras principales y autopistas y evitar con el coche zonas de vaguada que puedan verse afectadas por una riada y no atravesar los tramos que estén inundados, la fuerza del agua puede arrastrar y hacer flotar el vehículo.

En caso de encontrarse en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada y mantenerse informado de las predicciones meteorológicas y del estado de las carreteras.

En último término, Urrutia ha recordado a los ciudadanos que ante cualquier incidencia hay que llamar al 112 lo antes posible para procurar una rápida intervención.