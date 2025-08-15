Cantabria activa el PLATERCANT en fase de preemergencia para colaborar en incendios de otras comundades

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha activado el Plan Territorial de Emergencias (PLATERCANT) en fase de preemergencia con el objetivo de colaborar con otras comunidades autónomas que están sufriendo graves incendios forestales, especialmente en las provincias de Zamora y León, en Castilla y León.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha firmado este jueves la resolución que permite movilizar medios autonómicos especializados en labores de extinción, coordinación y logística en base al principio de solidaridad entre comunidades autónomas.

"En situaciones críticas como la que están viviendo nuestros vecinos de Castilla y León, Cantabria no puede permanecer al margen";, ha asegurado Urrutia, quien ha destacado que "contamos con profesionales altamente capacitados y medios técnicos que pueden ser de gran ayuda en estos momentos. Nuestra prioridad es contribuir a salvaguardar vidas, viviendas y entornos naturales".

Entre los recursos que se ponen a disposición a las 6.00 de la mañana de este viernes sale para Puebla de Sanabria, Zamora, un operativo compuesto por un técnico coordinador de emergencias y un rescatador del Servicio de Protección Civil y Emergencias; el jefe del Parque 3 del Servicio de Emergencias de Cantabria; un agente del medio natural de la Dirección General de Montes y Biodiversidad; un sargento del Parque de Bomberos de Santander; y un grupo logístico de Cruz Roja Española integrado por cuatro personas, en virtud del convenio con la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

La consejera ha agradecido "el compromiso y la disposición de los efectivos cántabros, que una vez más demuestran su profesionalidad y vocación de servicio público". Asimismo, ha señalado que Cantabria mantiene todos sus dispositivos de vigilancia y prevención activos ante el riesgo extremo de incendios también en la propia comunidad ante las altas temperaturas y el viento que se prevé de componente sur.

El Ejecutivo cántabro ha recordado a la población la importancia de extremar las precauciones, evitar el uso del fuego en entornos rurales y colaborar con los servicios de emergencia en caso de detectarse cualquier conato, además de seguir todas las recomendaciones ante la situación de alerta roja en la comunidad.