Cantabria acude al salón turístico B-Travel en Barcelona para promocionarse entre los viajeros catalanes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur, participa un año más en la feria de promoción turística B-Travel, destinada al público final. El salón se celebra desde este viernes y hasta el domingo, 22 de marzo, en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.

Cantabria acude, en la antesala del inicio de la temporada, con un espacio expositivo propio en el que presenta su oferta para atraer al turista catalán durante todo el año.

Una propuesta basada en la naturaleza, la cultura, la gastronomía y las experiencias auténticas, alineada con los valores de turismo responsable que promueve el certamen, ha informado el Gobierno regional.

El estand, una adaptación de 50 metros cuadrados de la estructura empleada en Fitur 2026, está presidido por una pantalla de gran formato en la que se proyecta en bucle un audiovisual con todas las comarcas cántabras bajo la rotulación 'Cantabria Infinita'.

Se apuesta por la información en formato digital, complementada con folletos institucionales. Así, el espacio está equipado con dos monitores interactivos que facilitan códigos QR para la descarga de material promocional.

En su 33ª edición, con el lema 'Biajar', el salón tiene como objetivo impulsar un turismo más sostenible y mejorar la experiencia del visitante mediante nuevas actividades y propuestas.

B-Travel se presenta como una plataforma de promoción turística y un punto de encuentro clave para el sector, con un programa que incluye actividades para todos los públicos, propuestas enogastronómicas, sesiones profesionales y espacios dedicados al empleo y la innovación turística.

El salón reúne a más de cien expositores de la práctica totalidad de comunidades autónomas, algunos destinos internacionales, organismos oficiales, agencias de viajes, hoteles, operadores de cruceros y compañías de transporte, entre otros, que en la edición anterior atrajeron a más de 26.000 visitantes, según datos de la organización.

Con su presencia, Cantabria refuerza su estrategia de promoción en uno de los principales encuentros turísticos de España dirigidos tanto a profesionales como al viajero en el que se autodefine como 'el evento para decidir tu próximo viaje'.