Cantabria alcanza el millón de vacunas administradas mientras los indicadores siguen empeorando

Formalizará este jueves o viernes la solicitud al TSJC para aplicar el semáforo Covid

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha alcanzado esta semana el millón de vacunas contra el coronavirus administradas en un momento en el que los indicadores de la pandemia siguen "en ligero ascenso", habiéndose registrado ayer 164 contagios nuevos, una cifra "récord" en los últimos meses. Además, en lo que va de día ya se han detectado 43 casos.

En concreto, con datos a cierre de este miércoles, se han inoculado 1.009.320 dosis. Hay 485.290 personas vacunadas, el 83,3% de la población o el 92,6% de la objeto de vacunación --mayores de 12 años-- y 481.946 inmunizadas, el 82,7% del total o el 92% de la población objetivo.

Por rangos de edad, la vacunación supera el 90% en Cantabria excepto para los jóvenes de entre 20 y 39 años, donde está sin vacunar el 19,5%.

En concreto, en el grupo de 30 a 39 años aún no se ha inoculado ninguna dosis al 21,6%, y el de 20 a 29 años, al 17,3%.

En consonancia, ambos colectivos son los que presentan un menor porcentaje de inmunizados, del 77,6% en el caso de 30 a 39 años; y de del 81,4% en el de 20 a 29.

En el resto de grupos, la pauta completa está por encima del 89,7% --correspondiente al grupo de 12 a 19 años--, mientras que alcanza el 89,9% entre los de 40 a 49 años.

El 93,5% de la población entre 50 y 59 años está inmunizada; el 99,1% entre los de 60 a 69 años; y el 100% a partir de 70 años.

Así, a pesar de tener un 92% de la población inmunizada y al "exitoso avance" de la campaña de vacunación, Cantabria formalizará este jueves o mañana viernes su solicitud a la Justicia para la aplicación del pasaporte Covid.

Así lo ha indicado el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno y de la situación epidemiológica, marcada por un ascenso de los hospitalizados que se produce de forma "pausada, paulatina". En concreto, a día de hoy son 37 los pacientes hospitalizados, siete de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por ello, Zuloaga ha trasladado un mensaje de responsabilidad individual a la población, pidiendo que se respete el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad y la higiene, además de acudir a la llamada del Servicio Cántabro de Salud (SCS) al ser requeridos para la vacunación.

Al hilo, ha celebrado el hito de haber superado el millón de vacunas inoculadas en la comunidad, que actualmente avanza en la campaña de la tercera dosis a personas mayores de 60 años y personal sanitario y sociosanitario -con cifras de vacunación "por encima de la media del país"-, al tiempo que sigue "repescando" a personas que no se habían vacunado en la "primera tanda".

A pesar de ello, Cantabria tiene una incidencia Covid en aumento y la cifra de ingresados es "paulatinamente ascendente", lo que "nos tiene que poner en alerta o en situación de responsabilidad ante la toma de decisiones", ha remarcado el vicepresidente.

Por ello, espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) avale la puesta en marcha del pasaporte Covid, ya que los jueces la han respaldado en algunas comunidades y además la campaña de vacunación ya está avanzada y los ciudadanos han tenido la posibilidad de recibir su dosis, cuando en verano todavía no era así para toda la población.

Así, Zuloaga ha destacado que "Cantabria desarrolla todas las herramientas que tiene en su mano para tener monitorizado el aumento de la incidencia y la evolución en los hospitales, de tal manera que sigamos garantizando la atención hospitalaria y podamos seguir avanzando en esa necesaria recuperación económica", a pesar de que la incidencia está "por debajo de otras comunidades" vecinas como País Vasco o Asturias.

Además, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez participa este jueves en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en Córdoba, donde se piensa "ya no solo en plan b, sino en plan c" de cara al puente de diciembre y a Navidad por si la Justicia no avala el pasaporte Covid.

OTRAS MEDIDAS

Y preguntado por la prensa acerca de si la comunidad se plantea implantar más medidas a corto plazo al margen del semáforo y el pasaporte Covid, ha respondido que "Cantabria se plantea tomar las decisiones que haya que tomar para garantizar la salud de los cántabros", y "la historia que hemos escrito en la gestión de la crisis sanitaria acredita que la toma de decisiones, a pesar de no haber sido fácil, ha sido necesaria".

Por ello, el pasaporte es "una medida más a la que habrá que sumar otras que se analizan desde la Dirección General de Salud Pública", sobre todo relacionadas con la instalación de elementos de medición en el interior de los locales que muestren la calidad del aire y garanticen una buena ventilación, así como con la concienciación social, en la que es "fundamental" avanzar tras unos meses en los que la "reducción drástica" de contagios "ha podido hacer pensar a ciertas personas que todo había acabado".

RASTREADORES

Por otro lado, cuestionado por la reducción de la plantilla de rastreadores a la mitad cuando acabe el año, denunciada por algunos sindicatos, Zuloaga ha dicho que no se trata de despidos, sino que sus contratos terminan en diciembre. "No es que haya una previsión de despedir, es que los contratos se hicieron con una duración determinada conocida por los trabajadores" dada la previsión que se tenía en ese momento de evolución de la pandemia, ha aclarado.

Así, ha apuntado que la plantilla "se ha venido adaptando en cada momento a la situación" del virus, y por tanto será necesario tomar decisiones en función de la situación actual para "garantizar que la labor de rastreo se sigue manteniendo en Cantabria", bien con rastreadores que dependan del SCS, de la Consejería o del Ejercito.