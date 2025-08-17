Cantabria amanece con dos de las temperaturas más bajas del país

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este domingo con dos de las temperaturas más bajas de España y por debajo de los 12 grados centígrados, si bien otras localidades de la región lo han hecho por encima de los 25, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En concreto, Cubillo de Ebro (Valderredible) y Reinosa son la cuarta y octava localidad donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en el país, al descender a primera hora de esta mañana hasta los 11,8ºC y 12ºC, respectivamente, después de que ayer alcanzaran los 40,2ºC y 38ºC.

Estos valores contrastan con los registrados en otros puntos de la geografía cántabra, ya que, por ejemplo, Tresviso se ha levando con 26,8 grados y San Roque de Riomiera lo ha hecho con 26,3.

A nivel nacional la temperatura más baja la ha marcado Padrollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) con 11,2ºC, mientras que la máxima se ha alcanzado en Cabo de Creus (Gerona) con 36,2ºC.

Por otra parte, el calor seguirá esta jornada en la comunidad y tanto la Cantabria del Ebro como Liébana estarán en aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas de 36 y 34ºC, respectivamente.