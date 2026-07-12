Cantabria amanece con un incendio forestal controlado en Peñarrubia

Archivo - Un incendio forestal en Peñarrubia.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria amanece este domingo con un incendio forestal controlado en Peñarrubia, de los cuatro que se produjeron en la jornada de ayer.

Así lo ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación.

Ante la previsión meteorológica de este fin de semana en la región, el Gobierno autonómico decidió activar el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en la mayor parte de la región.

Según ha explicado Serdio, los índices de peligro continúan siendo muy altos en toda la geografía cántabra, por lo que la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo la totalidad de dicho operativo a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren.

Toda Cantabria está este domingo en aviso naranja (peligro importante) por lluvias y tormentas.