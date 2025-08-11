Cantabria amanece este lunes con temperaturas que superan los 30 grados

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este lunes con temperaturas que superan los 30 grados, como en San Roque de Riomiera, donde se han alcanzado 30,8 grados centígrados a las 00.30 horas.

Se trata de la temperatura más alta registrada este 11 de agosto en la región, seguida de los 29,1 grados de Tresviso, los 24,1 grados de Coriscao (Picos de Europa) y los 23 grados de Villacarriedo, todos ellos alcanzados de madrugada.

Además, Alto Campoo se ha levantado con 23,7 grados, según datos actualizados a las 8.30 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y consultados por Europa Press.

Sin embargo, estas máximas no forman parte del ranking nacional, liderado por Cabo de Creus (35,1ºC), Hijar (33,6ºC), Tías (33,4ºC), Puerto del Rey (33,2ºC), el aeropuerto de Sevilla (33,2ºC) y Trujillo (33,1ºC).