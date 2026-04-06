Cantabria anota la temperatura más alta de toda España: 30,2ºC

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SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha registrado a las 14.00 horas de este lunes la temperatura más alta en toda España, con 30,2 grados centígrados (ºC).

A nivel nacional, le siguen los registros alcanzados en el aeropuerto de San Sebastián con 29,8ºC; Oviedo con 29,6ºC; Panizales (Asturias) con 29,6ºC, y Zumaya (Guipúzcoa) con 29,6ºC, según los datos consultados por Europa Press, actualizados a las 14.30 horas.

Y ya dentro de la comunidad, a los más de 30ºC en la zona del Seve Ballesteros, le siguen San Felices de Buelna con 28,7ºC; Sierrapando (Torrelavega) con 28,6ºC; Castro Urdiales con 28,3ºC, y Treto (Bárcena de Cicero), con 27,8ºC.

En otro orden de cosas, destaca la variación en los termómetros registradas a lo largo del día en municipios como Valderredible, con cambios de unos 23ºC.