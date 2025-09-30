Cantabria aplaude la licitación de las primeras obras de integración ferroviaria, "crucial" para Santander

Archivo - Imagen de la Plaza de Estaciones de Renfe y Feve de la ciudad de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ve una "extraordinaria noticia" que el Consejo de Ministros haya autorizado este martes la licitación de las primeras obras para la integración ferroviaria de Santander, con una inversión de 41,5 millones de euros, un proyecto "crucial" para la capital cántabra.

Así lo ha valorado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en nota de prensa, en la que ha destacado que este "avance" no solo supone dar "un paso decisivo" para iniciar una actuación "transformadora y muy esperada", sino también para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los santanderinos, así como para abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la ciudad.

El titular del departamento ha puesto en valor la "lealtad institucional" y el trabajo conjunto que tanto el Ejecutivo regional como el Ayuntamiento han mantenido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde el inicio de la legislatura para poder llevar a cabo una inversión "histórica" para la ciudad y la región.

Media ha subrayado que con la autorización para la licitación de estas primeras obras se cumplen los plazos marcados en la última comisión de seguimiento celebrada en junio para que estos trabajos previos se inicien a principios de 2026.

Según ha indicado, está previsto que en el primer trimestre del próximo año comience la construcción de las oficinas ferroviarias, con un plazo de ejecución de 24 meses, y la ampliación del edificio de viajeros en el segundo trimestre, con un plazo de 26 meses.

A estos trabajos les seguirá el inicio de la "gran obra" de reordenación de todos los espacios ferroviarios en el tercer trimestre de 2027 para dar un cambio "definitivo" a la ciudad de Santander con un periodo de ejecución de 31 meses.