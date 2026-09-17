Cantabria aprueba la ayuda de 3 millones para paliar los efectos de la sequía en el sector ganadero

Archivo - Dos vacas en la explotación ganadera - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el decreto que regula la concesión de la ayuda extraordinaria destinada a las explotaciones agrarias de la comunidad autónoma para paliar los graves efectos de la sequía, por valor de 3 millones de euros.

Esta situación, que se está dando también en otras zonas de España y del resto de Europa, está provocando un aumento de la demanda de alimentación suplementaria, concentrados y forrajes en el mercado y, con ello, un aumento de los costes debido al contexto actual de oferta limitada, según destaca el Ejecutivo.

Con esta aportación, que llegará a un total de 2.309 beneficiarios, quiere apoyar al sector para hacer frente al incremento de los costes de producción, que, unido a la subida de precios de otros insumos importantes como combustibles y fertilizantes, puede llegar a comprometer la viabilidad de explotaciones ganaderas.

La ayuda irá dirigida a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias con la condición de agricultor a título principal, ubicadas en Cantabria, que se hayan visto afectadas por la reducción de la producción y disponibilidad de pastos y forrajes durante el año 2026.

TECHO DE GASTO DE LOS PGC DE 2027.

Por otro lado, en su reunión semanal, el Consejo de Gobierno ha establecido el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2027 en 3.702 millones de euros, 285 más que el del 2026, que se situó en 3.417 millones de euros.

Esta cifra es "coherente" con la regla de gasto del 4% que el Ministerio de Economía ha fijado para todas las administraciones públicas y que es el punto de partida para la elaboración de unas cuentas públicas "expansivas" para seguir fortaleciendo los servicios públicos, que alcanzarán una cifra histórica, y las políticas de vivienda, que será el "capítulo estrella" del presupuesto autonómico, tal y como anunció la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el pasado martes en la celebración de la Bien Aparecida.

Además, el proyecto de cuentas para el año que viene mantendrá el déficit cero y dará continuidad a la redacción de la deuda, que al cierre de 2026 se situaba por debajo del 16% del PIB.

OTROS ACUERDOS.

En materia de instalaciones deportivas, el Gobierno también ha aprobado dos subvenciones para la conclusión de la pista de atletismo en Soto de la Marina (Santa Cruz de Bezana) y para la renovación integral de la cubierta del polideportivo de Alfoz de Lloredo, por un importe de 400.000 y 200.000 euros, respectivamente.

En el área de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado conceder una subvención de 131.200 euros a la Fundación de Servicios Empresariales de Cantabria CEOE-CEPYME para actividades encaminadas a impulsar la implantación de medidas de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático y de la Estrategia cántabra de Economía Circular y Bioeconomía (EcBEC) este año.

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia se ha autorizado la celebración del acuerdo marco de energía eléctrica para la administración y el sector público institucional de la comunidad, con un valor estimado de 28,2 millones y un plazo de ejecución de cuatro años.

Finalmente, en Salud se ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el suministro de material fungible del sistema Da Vinci y en el Hospital Valdecilla, por valor estimado de 21,7 millones, y la celebración del acuerdo marco para el servicio de pruebas diagnósticas de radiología, resonancia magnética y ecografía de Servicio Cántabro de Salud por 6,1 millones.