Cantabria aprueba las ayudas de Solicitud Única para ganaderos y agricultores por 13,6 millones

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la orden de convocatoria de las ayudas de la Solicitud Única para 2026 dirigidas agricultores y ganaderos de la región por un importe total de 13,6 millones.

Es una de las convocatorias anuales más importantes en apoyo al sector y contribuye a impulsar el desarrollo de las zonas rurales. Las ayudas se financiarán a través del FEADER (6.327.404 euros), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2.878.794) y el Ejecutivo regional, con 4.416.731 euros, más del 32% del total.

Estas ayudas se orientan a complementar la renta de los agricultores y ganaderos, el rejuvenecimiento del sector agrario, la renovación de las estructuras y explotaciones, el fomento de la competitividad y la colaboración en la protección del medio ambiente.

Comprenden pagos directos a agricultores en activo y a la actividad agraria, ayudas básicas a la renta, pago a jóvenes y los regímenes a favor del clima y el medio ambiente -pastoreo extensivo, rotación de cultivos, siembra o tierras de cultivo-.

En ganadería, se recogen subvenciones asociadas a ganaderos extensivos de vacuno de carne, para el engorde de terneros o la producción sostenible de leche de vaca; y para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino, de carne y lácteos también. Y en materia de desarrollo rural, se recogen las ayudas agroambientales, ecológicas y de bienestar de los animales.

Además, en su reunión semanal de este jueves, el Gobierno autonómico ha autorizado cerca de 7,2 millones para ejecutar el Programa de Sanidad Integral y Control de Explotaciones Ganaderas de la región para 2026 y 2027.

Incluye los programas de erradicación (campañas de saneamiento ganadero) y los programas de control en las explotaciones que no cuenten con un veterinario autorizado para su ejecución y actuaciones contingentes que, por razones de sanidad animal, deben llevarse a cabo con medios propios controlados por la administración.

También abarca la vigilancia sanitaria y control de explotaciones para los programas de alerta sanitaria, bienestar animal, vacunaciones y el control excepcional de ferias y mercados.

EDUCACIÓN

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el convenio con el Ayuntamiento de Reocín para implantar, el próximo curso, la Escuela de primer ciclo de Educación Infantil en La Veguilla para la escolarización de menores de hasta 3 años.

Y también en el área de Educación se ha dado luz verde al decreto que regula la concesión de ayudas complementarias para alumnos de Formación Profesional Grado Superior que cuentan con beca del programa Erasmus +, para hacer prácticas en empresas de la Unión Europea.

El objetivo es cubrir el incremento de los costes derivados de la realización del módulo de prácticas de Formación en Centros de Trabajo en empresas de la UE por un periodo mínimo de 60 días y hasta 90 como máximo. Las actuaciones financiadas comprenden las realizadas desde el 10 de septiembre al 30 de diciembre de este año.

También se han aprobado adendas al convenio con la Universidad Camilo José Cela para prácticas de los grados en Educación Infantil y Primaria y del Máster Universitario en Educación Secundaria, y se ha autorizado sendas adendas a los convenios con ANPE y la Real Sociedad Menéndez Pelayo para actividades de formación del profesorado.

INDUSTRIA Y SALUD

En Industria, el Ejecutivo ha autorizado a SODERCAN la concesión de un préstamo a favor de Maflow Spain Automotive por importe de 373.249 euros para financiar parte del programa de inversiones del proyecto de expansión de la empresa.

Y también se ha aprobado una subvención al Centro Tecnológico de Componentes por 350.000 euros para actividades no económicas de I+D+i así como gastos de acciones económicas desarrolladas este año para aumentar la competitividad y liderazgo de ciencia y tecnología cántabra, la promoción de la cultura científica, la tecnología y la innovación en la sociedad, o la difusión de resultados y comunicación social de la ciencia, tecnología e innovación.

Finalmente, en Salud se ha aprobado el contrato de suministro de material para esterilización en frío y recogida de residuos líquidos en el Hospital Comarcal de Laredo con valor estimado de 369.171 euros y el decreto de servicios mínimos para el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) durante la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos del 9 al 12 de diciembre.