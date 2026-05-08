Cantabria aprueba un nuevo Plan Especial de Protección Civil ante riesgos meteorológicos

Archivo - Olas rompiendo en Santander - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria cuenta con nuevo Plan Especial de Protección Civil, 'Meteocant', que mejorará la respuesta de los medios y servicios de la comunidad ante los fenómenos meteorológicos adversos --como viento, tormentas, costeros, nieve, temperaturas, polvo en suspensión, aludes, tormenta, granizo y niebla--, episodios cada vez más intensos y complejos que requieren una "respuesta coordinada, más rápida y eficaz".

Así lo ha valorado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, tras participar en la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado el nuevo decreto autonómico que establece los medios de emergencia y protección civil a nivel municipal, autonómico y estatal como consecuencia de estos riesgos y mejora la comunicación de estos episodios a la población.

Urrutia ha informado que el riesgo natural por fenómenos meteorológicos adversos es "alto" en Cantabria y su distinta tipología --temporales, olas de frío y calor o tormentas-- requiere una metodología específica y adecuada para cada uno de ellos.

Hasta el momento, Cantabria contaba con un plan para riesgo de inundación, el 'Inuncant', pero no disponía de un instrumento de planificación con otro tipo de afectaciones de origen meteorológico.

Por eso, ha dicho, el 'Meteocant' "va más allá" y analiza el riesgo en base a la peligrosidad y vulnerabilidad para cada municipio, contemplando todos los fenómenos meteorológicos como viento, tormentas, fenómenos costeros, nieve, altas y bajas temperaturas, polvo en suspensión, aludes, tormenta, granizo y niebla.

Este plan se activará en preemergencia en base a los avisos recibidos desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y escala a situación de emergencia cuando se superen la situación de avisos de la premergencia y se considere necesario establecer una actuación coordinada de los recursos movilizados por las administraciones competentes.

Con la aprobación del 'Meteocant', el Gobierno cántabro sigue completando la planificación en el ámbito de protección civil, al sumarse a los planes vigentes como es el caso del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria -'Platercant'-, el de riesgos por incendios forestales -'Infocant'-, inundaciones -'Inuncant'-, transporte de mercancías peligrosas -'Transcant'- y frente a riesgos radiológicos -'Radiocant'-.

CONTENIDO DEL 'METEOCANT'

El Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Cantabria contiene un análisis de riesgo y peligrosidad y define y caracteriza la climatológica de la comunidad autónoma.

Entre otras particularidades, se caracteriza y seleccionan los fenómenos meteorológicos adversos a considerar en Cantabria, analizando distintas variables: viento, lluvia, nevadas, granizo, temperaturas extremas (temperaturas máximas y temperaturas mínimas), tormentas, aludes, nieblas, polvo en suspensión, ola de calor, ola de frío, fenómenos costeros (viento en zonas costeras, altura del oleaje y galernas), y deshielo.

Además, el Plan introduce consejos de autoprotección para la población y determina los valores umbrales y niveles de aviso por cada fenómeno meteorológico adverso según su incidencia, peligrosidad, riesgo y vulnerabilidad.

Según estos parámetros, recoge un mapa de índice global por cada fenómeno meteorológico adverso significativo por su nivel de incidencia en la comunidad y se elabora un listado de municipios afectados para cada fenómeno meteorológico seleccionado en función de su probabilidad de incidencia.

Por último, determina las fases de preemergencia y alerta para cada fenómeno meteorológico adverso seleccionado, así como los diferentes niveles de activación, en base a la catalogación de los avisos de AEMET -amarillo, naranja y rojo-.

Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz de producir daños a las personas o daños materiales de consideración, o aquel que consigue alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial determinado.

OTROS ACUERDOS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este viernes la distribución complementaria del Fondo de Cooperación Municipal correspondiente a 2026, con el objetivo de reforzar la financiación de las entidades locales y garantizar una prestación equilibrada de los servicios públicos en todo el territorio.

En materia sanitaria, ha autorizado un acuerdo marco para el suministro de mobiliario clínico destinado a las unidades de hospitalización del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con un valor estimado de 10,8 millones de euros; y la celebración del contrato de suministro, mediante arrendamiento, de un vehículo monovolumen destinado a la Unidad de Trasplantes del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con un valor estimado de 59.400 euros.

Por otra parte, ha autorizado la interposición de tres recursos contencioso-administrativo frente a sendas resoluciones, dictadas dos en Ceuta y una Canarias, en las que se acuerda el traslado y reubicación en Cantabria de tres menores extranjeros.

Además, ha dado por recibida la comunicación sobre la suscripción de la adenda de prórroga del convenio de colaboración entre el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) y la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria (ORECLA), para intercambio de información, asistencia técnica y asesoramiento en materia estadística.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato de concesión del servicio de peluquería mixta en el Centro Social de Mayores de Santander, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, y cuenta con un valor estimado de 178.200 euros, IVA excluido.