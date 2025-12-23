Cantabria aprueba el Plan de Acción Contra el Ruido con 35 medidas en 24,6 kilómetros de carretera

Los trabajos que se centrarán en medidas de mitigación de los efectos del tráfico y en la mejora de la señalización. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado el Plan de Acción de los Mapas Estratégicos de Ruido de los grandes ejes viarios de la red de carreteras autonómicas de Cantabria, en su cuarta fase.

En concreto, el documento recoge 35 actuaciones correctoras que se ejecutarán en 24,6 kilómetros de diferentes vías regionales a su paso por 18 municipios: Arnuero, El Astillero, Camargo, Hazas de Cesto, Marina de Cudeyo, Meruelo, Noja, Piélagos, Santa María de Cayón, Santander, Santa Cruz de Bezana, Santillana del Mar, Santoña, Argoños, Suances, Santillana del Mar, Torrelavega y Villaescusa.

Unos trabajos que se centrarán en medidas de mitigación de los efectos del tráfico y en la mejora de la señalización, tanto vertical como horizontal, con una inversión de 468.428 euros durante los próximos cinco años de vigencia del Plan, ha indicado el Ejecutivo.

El responsable del área, Roberto Media, ha explicado que con este instrumento de planificación el Gobierno da cumplimiento a la normativa europea y estatal para prevenir, reducir y gestionar la contaminación acústica en zonas en las que los niveles de ruido pueden afectar a la salud humana y al bienestar de la población.

El consejero ha destacado que, a través de los resultados de los Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras autonómicas de Cantabria se han identificado las zonas más expuestas a la superación de los objetivos de la calidad acústica establecidos por la Ley del Ruido y el número de personas afectadas, permitiendo así priorizar las medidas a desarrollar.