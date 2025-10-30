Cantabria apuesta por la innovación con más de 93 millones en los presupuestos de 2026

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria, Eduardo Arasti, ha destacado la apuesta del Gobierno regional por la innovación con una inversión en los presupuestos de la comunidad para 2026 de más de 93 millones de euros para I+D+i por ser "una palanca de desarrollo".

Además, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico cumplirá por segundo año consecutivo la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región, con "un esfuerzo presupuestario sin precedentes" que supone otro aumento del 18 por ciento respecto a la inversión realizada este ejercicio, de 79 millones de euros, frente a los 38 de hace dos, lo que representa un incremento global de un 108% en las partidas destinadas a investigación, desarrollo e innovación.

Arasti ha hecho estas afirmaciones durante la inauguración de una nueva edición de XTELA CONNECT, la actividad del Programa Xtela de Aceleración Empresarial e Innovación Abierta que promueve la Consejería de Industria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es) y en colaboración con CEOE-CEPYME Cantabria, para fomentar la interacción entre empresas cántabras y startups especializadas en nuevas tecnologías disruptivas.

Durante su intervención, el consejero del ramo ha puesto en valor también la puesta en marcha hace apenas un año de la I Agenda Digital de Cantabria, con 88 proyectos y 400 millones de euros de presupuesto, para orientar el modelo productivo de la región hacia los sectores de mayor valor añadido.

"LOS RESULTADOS LLEGAN"

"Los resultados llegan", ha afirmado Arasti, para destacar a continuación que "Cantabria ha escalado diez puestos en el ranking europeo de innovación", según el Marcador Regional de Innovación de la Unión Europea, "convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma española que más ha mejorado en los dos últimos años".

Además, ha asegurado que la confianza empresarial ha aumentado y en consecuencia se crean empresas, hasta el punto de que el año pasado se constituyeron 897, lo que supone casi un 17% más que en el ejercicio anterior, el segundo mayor aumento de España y el segundo mejor dato anual de la historia, según ha valorado. A lo anterior ha añadido que este 2025 ya se han creado 667 nuevas sociedades, lo que supone un 10% más y la tercera mayor subida del país.

"Cantabria, por fin, se configura como un entorno atractivo para la inversión", ha dicho Arasti, para detallar que la inversión extranjera en la primera mitad de este año es "casi 9 veces" la producida durante toda la legislatura anterior, siendo la cuarta comunidad autónoma en volumen de inversión en dicho periodo.

JORNADA

Respecto a la jornada que se celebra este jueves en el Edificio Bisalia del PCTCAN, el consejero ha destacado la importancia del programa Xtela como proyecto colaborativo entre la Consejería de Industria, la empresa pública SODERCAN y CEOE-CEPYME, y como espacio en el que corporates y startups se encuentran para crear oportunidades y alcanzar acuerdos de colaboración que impulsen la innovación.

Arasti ha inaugurado Xtela Connect junto con el director general de la patronal cántabra, Francisco Aguilera, quien ha destacado que iniciativas como este programa sitúan a Cantabria como "referencia nacional en innovación tecnológica y colaboración empresarial".

El programa Xtela forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto Tech FabLab de apoyo al emprendimiento digital, en el marco del programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cofinanciado por la Unión Europea - Next Generation EU.

TECNOLOGÍA APLICADA A RETOS REALES

El programa de la jornada incluyó tres mesas redondas temáticas, moderadas por Alfredo Cuesta, director de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial de SODERCAN, en las que empresas y startups compartieron experiencias de aplicación tecnológica en distintos ámbitos.

En materia de 'Inteligencia Competitiva', las startups Muutech Monitoring Solutions, NorthDelta y Captia Technology mostraron cómo el uso de datos y de inteligencia artificial contribuye a optimizar procesos industriales y mejorar la toma de decisiones, reforzando la inteligencia competitiva de las empresas.

En una segunda mesa redonda sobre 'Industria y Operaciones 4.0' participaron las startups Siali, Koelus y Roseo Eólica Urbana, que expusieron cómo la IA, el IoT y otras tecnologías emergentes están transformando la industria, la logística y la gestión operativa, impulsando al mismo tiempo la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La mesa redonda 'Innovar desde la perspectiva empresarial' contó con la presencia del Centro Tecnológico CTC, IMEM, Racing Club y Nissan, que compartieron sus experiencias en proyectos de innovación abierta y colaboración con startups.

CONEXIONES QUE GENERAN OPORTUNIDADES

Tras las mesas redondas, se desarrolló una ronda de reuniones bilaterales B2B, en la que 11 empresas tractoras mantuvieron encuentros personalizados con 15 startups, explorando sinergias y oportunidades de colaboración adaptadas a sus intereses.

Participaron como empresas tractoras CTC, IMEM, Racing Club, Reinosa Forgings & Castings, Saint-Gobain, Hospital Mompía, BSH Electrodomésticos, Nissan, Birla Carbon Spain, Pladomin y Mutua Montañesa; y como startups Data Value Management, Kaytek, NUAVIS Technology, AOTECH, NorthDelta, Muutech Monitoring Solutions, Hive Mind Solutions, Captia Technology, Siali, Koelus, Roseo Eólica Urbana, D&A Innovative Systems, IDRUS Soluciones e Innovación, CO2 Inversiones of the Environment, y Code Contract.

Previamente, el programa Xtela celebró por la mañana la segunda jornada formativa dirigida a las startups que participan en la presente edición, con ponencias sobre el potencial de la tecnología Blockchain, propiedad intelectual y finanzas para startups.

Después, los asistentes participaron en un espacio abierto de networking para el intercambio de experiencias y la creación de nuevas sinergias entre startups, expertos y representantes institucionales.

En total, han participado 16 startups tecnológicas, que forman parte de los retos de innovación abierta impulsados por el Programa Xtela en su tercera edición.