Cantabria baja a preemergencia el PLATERCANT al estar extinguidos los incendios en los que ha intervenido en León

Varias personas tratan de extinguir un fuego en el Puerto de San Glorio, en León.- Archivo - Xuan Cueto - Europa Press

Se desactivan el CECOP y el PMA, pero desde el Ejecutivo se continuarán realizando tareas de vigilancia y seguimiento

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reducido a preemergencia el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) al estar extinguidos los focos de los incendios contra los que ha estado luchando en la provincia de León, en el límite con la comunidad autónoma.

Con esta desescalada del Plan se desactivan el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), pero el Ejecutivo continuará realizando labores de vigilancia y seguimiento de la evolución de las áreas afectadas por las llamas.

Los técnicos de las direcciones generales de Protección Civil y Emergencias, Montes y Biodibersidad, y el Servicio de Emergencias de Cantabria van a continuar trabajando tanto con modelos predictivos y análisis de otras comunidades autónomas como en campo, para realizar un "exhaustivo" seguimiento del estado de la situación y de las posibles necesidades de los territorios más afectados por el fuego, como Castilla y León y Zamora, con los que se ha estado colaborando.

Liberados los efectivos de la Dirección General de Montes y Biodiversidad que estaban realizando refuerzos para la extinción de los focos de León limítrofes con Cantabria, se han vuelto a ofrecer recursos a la comunidad vecina, tanto bomberos forestales como urbanos del Ejecutivo, para apoyar los trabajos que se continúan realizando en los incendios que aun tienen activos.

En Cantabria el operativo de lucha contra el fuego del Gobierno mantiene únicamente en nivel 2 de alerta en las comarcas forestales 1 y 2 (Liébana), y 5 y 6 (Campoo-Los Valles), ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.