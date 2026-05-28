Cantabria Brinda participa en WINEMAD, la nueva feria internacional del vino y las bebidas que se celebra en Madrid - CANTABRIA BRINDA

SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Bebidas Alcohólicas, Cantabria Brinda, participa en WINEMAD, la nueva feria internacional del vino y las bebidas que se celebra en IFEMA Madrid y que aspira a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro profesionales del sector a nivel nacional e internacional.

Cantabria Brinda, impulsada por la Oficina Agroalimentaria de CEOE CEPYME Cantabria, acude a esta cita como plataforma de promoción conjunta de las bebidas elaboradas en la región, representando a productores de vino, cerveza, sidra, orujo, licores y otras elaboraciones artesanales cántabras.

WINEMAD reúne durante tres jornadas, del 27 al 29 de mayo, a bodegas, importadores, distribuidores, compradores, profesionales del canal HORECA, retail y prensa especializada procedentes de diferentes países.

La feria nace con vocación de convertirse en un espacio estratégico para el sector vitivinícola y las bebidas premium, superando ya los 1.900 asistentes profesionales y habiendo generado más de 900 reuniones comerciales entre compradores y productores antes incluso del inicio del evento.

Según ha informado CEOE-CEPYME, la presencia de Cantabria Brinda en esta feria permitirá dar visibilidad al producto cántabro en un entorno profesional e internacional, favoreciendo la generación de contactos comerciales, la apertura de nuevas oportunidades de distribución y el fortalecimiento de la marca colectiva.

La participación en WINEMAD se enmarca en la estrategia de promoción y posicionamiento que la asociación viene desarrollando para poner en valor la calidad, el origen, el territorio y la autenticidad de las bebidas producidas en Cantabria, impulsando además la colaboración entre productores y la proyección del sector agroalimentario regional.