Cantabria busca agilizar la concesión del grado III+ de dependencia extrema a enfermos de ELA

Cantabria busca agilizar la concesión del grado III+ de dependencia a enfermos de ELA - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria trabaja para agilizar la concesión del grado III+ de dependencia extrema en los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de la región y priorizar su atención sociosanitaria, un objetivo perseguido de manera "incansable" desde hace meses.

De hecho, ya está dando los pasos necesarios para reducir a tres meses, desde su solicitud, el procedimiento para el reconocimiento del grado III+ a los pacientes de ELA y de otros procesos y enfermedades complejas.

El objetivo es reducir a la mitad el procedimiento del reconocimiento del grado III+ de dependencia y del grado de discapacidad o las revisiones de ambos procedimientos de dependencia y discapacidad.

Además, se trata de compatibilizar la prestación económica por ayuda a domicilio y la de asistente personal.

También, con esas modificaciones se prevé que ambas presentaciones sean compatibles con la de cuidados en el entorno familiar, que permitirá al familiar-cuidador del paciente de ELA o de una enfermedad compleja continuar afiliado o seguir en alta en la Seguridad Social, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Así lo han puesto de manifiesto en la última reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Coordinación Sociosanitaria, que se convoca de forma periódica, y que ha dado cuenta también del grado del cumplimiento de la Ley de la ELA, que entró en vigor el año pasado, y que garantiza atención especializada 24 horas y ayudas económicas a personas con esta enfermedad y otras patologías irreversibles de alta complejidad.

NORMATIVA

En este sentido, la Ley incorpora el nuevo grado de dependencia extrema, cuidados especializados y apoyo a cuidadores, y es aplicable a otras patologías que cumplen los criterios establecidos en la Ley y su normativa de desarrollo, entre otros.

Así, uno de los pasos más importantes que ha impulsado la Comisión es consensuar un modelo tipo de informe médico de los especialistas, preceptivo para obtener el grado III+ de dependencia extrema, que agiliza los trámites y simplifica las gestiones.

"Se trata de coordinarnos al máximo para, de forma conjunta, agilizar a los pacientes el reconocimiento del nuevo grado III+", han explicado al término del encuentro, ya que de ello depende que mejoren "sustancialmente" la cobertura social y asistencial, garantizando así una atención continua de 24 horas.

Además, los miembros de la Comisión han acordado establecer un circuito exprés de comunicación de incidentes, debido a la rápida evolución de la enfermedad, "que en ningún caso puede depender de cortafuegos administrativos o falta de agilidad, coordinación o comunicación interadministrativa".

Este tema exige "prioridad absoluta" y el Gobierno de Cantabria "la está aplicando", han subrayado.

COMISIÓN

Este grupo de trabajo de la Comisión se ha reunido en la Consejería de Salud y está formado por responsables y técnicos de las consejerías de Salud e Inclusión Social, así como representantes de los pacientes y de los neurólogos de Valdecilla y Sierrallana encargados del seguimiento de los pacientes con ELA en Cantabria.

Las actuaciones que lleva a cabo la Comisión se suman a las que lleva a cabo Cantabria, con especial hincapié en el abordaje temprano de la enfermedad, ya que el tiempo juega un papel fundamental en la ELA.

De hecho, se garantiza una intervención coordinada de varios especialistas como neurólogos, neumólogos, rehabilitadores, endocrinos, fisioterapeutas y cuidados paliativos.

Además, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) dispone de una consulta multidisciplinar para atender a los enfermos de ELA. Los pacientes con esta patología neuromuscular de origen desconocido tienen derecho a una tarjeta sanitaria preferente que les permite una atención especializada prioritaria.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) afecta en Cantabria a más de medio centenar de personas, 4.000 en todo el país. Cada año se diagnostican en España 1.200 casos nuevos, no tiene cura y provoca que los músculos dejen de funcionar progresivamente, incluidos los que permiten hablar, comer y respirar, hasta su parálisis completa, lo que conlleva una gran carga de discapacidad y dependencia.

Afecta sobre todo a personas adultas, más a hombres que a mujeres, entre 40 y 70 años, aunque hay muchos casos en personas más jóvenes.

La esperanza media de vida de estos pacientes es de seis años y, según la Sociedad Española de Neurología, la mayoría fallece en menos de diez años. No existe un tratamiento curativo y sólo se dispone de fármacos para combatir los síntomas de la enfermedad, como calambres y alteraciones del sueño, entre otros.