Cantabria busca fidelizar al viajero de Castilla y León con su doble presencia en INTUR y AR-PA

La directora general de Turismo, María Saiz, en el espacio cántabro en INTUR junto al presidente de Castilla y León y en el stand de la Fundación Camino Lebaniego - GOBIERNO

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria busca fidelizar y aumentar el flujo de viajeros procedentes de Castilla y León durante todo el año con su doble presencia en INTUR, la Feria Internacional de Turismo de Interior, y en AR-PA 2025 Turismo Cultural.

Ambos encuentros se celebran de forma paralela en el recinto Feria de Valladolid hasta el próximo domingo, 16 de noviembre, y convierten a la capital castellana en el epicentro del turismo patrimonial y de interior.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria acude a ambas citas de la mano de la sociedad pública Cantur y de la Fundación Camino Lebaniego con el objetivo de poner en valor el potencial turístico de la comunidad autónoma y resaltar la riqueza patrimonial de los caminos de peregrinación.

Los hórreos actúan como hilo conductor de una propuesta que busca asociar estos elementos representativos del paisaje rural del norte al Camino Lebaniego y al Camino del Norte.

La directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz, ha asistido este viernes a la inauguración institucional y ha recibido en el espacio de Cantabria en INTUR al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como a autoridades autonómicas y locales y alcaldes de municipios cántabros que han acudido a la feria.

Saiz ha expresado la importancia de estar presentes en INTUR y en AR-PA. "Ambas citas se desarrollan en un mercado muy importante para Cantabria, ya que Castilla y León es una de las tres comunidades que más viajeros nos emite, y queremos que los castellanos nos sigan descubriendo durante todo el año", ha afirmado.

En este sentido, la directora ha subrayado "la relevancia de saber promocionar aquello que nos diferencia y que representa un aliciente más para que nuestros vecinos tengan ganas de seguir descubriendo nuevos rincones o atractivos de Cantabria".

Así, la responsable de Turismo y Hostelería ha destacado que en INTUR tenían que estar presentes la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo y propuestas atractivas como las escapadas gastronómicas, culturales o de naturaleza que ofrecen nuevas experiencias durante cualquier época del año y en todas las comarcas.

Finalmente, ha resaltado el "atractivo" stand de la Fundación Camino Lebaniego en AR-PA, donde se pone en valor los caminos de peregrinación, entre ellos el Camino castellano a Santo Toribio de Liébana, y la riqueza inmaterial que representan los hórreos como parte de la identidad de Cantabria. "Más ahora, que se ha incoado el expediente para declarar los hórreos del norte de la península ibérica manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial", ha apuntado

La 28ª edición de INTUR abrió ayer sus puertas con la celebración de Intur Negocios, una jornada dirigida exclusivamente a profesionales del sector que reunió a 70 turoperadores procedentes de 20 países en su mercado de contratación. Acudieron a la cita el Hotel Santemar, la Asociación de Balnearios de Cantabria y el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo.

A partir de hoy toma el relevo INTUR Viajeros, la cita destinada al público general, que podrá descubrir propuestas vinculadas principalmente a la naturaleza, la cultura y la enogastronomía en distintos rincones de España. En total, cerca de un millar de destinos y empresas presentan su oferta turística en 11.000 metros cuadrados de recinto expositivo.

L OS HÓRREOS LEBANIEGOS EN AR-PA

La Fundación Camino Lebaniego ha apostado en AR-PA por la divulgación de los valores etnográficos del hórreo y su histórica relación ligada a los caminos de peregrinación. El stand de la Fundación se articula en torno a este símbolo del patrimonio rural, con la presentación de dos maquetas, una del hórreo de Espinama y otra del hórreo de Avellanedo, y materiales que ilustran su presencia en las comarcas lebaniegas.

Y es que Liébana conserva una notable concentración de hórreos que expresan su identidad arquitectónica y su adaptación al medio. Entre ellos destaca precisamente el de Avellanedo, recientemente restaurado.

Esta apuesta, iniciada con las VI Jornadas Internacionales de la Cultura de los Graneros Elevados Tradicionales celebradas en Liébana el pasado mes de septiembre, se amplía ahora con la presencia en AR-PA, reforzando la voluntad de la Fundación de difundir el valor cultural, histórico y simbólico de estas construcciones en el marco de los caminos de peregrinación.

La propuesta se completa con la charla 'El hórreo en los Caminos del Norte: patrimonio, identidad y memoria viva', que tendrá lugar esta tarde a cargo del presidente de la Asociación Amigos de los Hórreos Leoneses y de la Asociación del Camino de Santiago de León, Anselmo Reguera; y del profesor e investigador Carlos Regueira, autor del Atlas del Hórreo en Galicia.

Además, dentro del programa 'AR-PA en familia', la Fundación llevará a cabo talleres de elaboración tradicional de tortos, que vinculan el hórreo con las prácticas agrícolas y culinarias del Camino, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.