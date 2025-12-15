Cantabria, donde más creció la compraventa de viviendas en octubre (+8,9%)

Porcentaje de variación de viviendas por porvincias con respecto al mismo mes del año anterior. - EUROPA PRESS

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS

Cantabria fue la comunidad autónoma donde más creció en octubre la compraventa de viviendas, un 8,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, algo que se contrapone con el descenso del 2,46% a nivel nacional, según datos publicados este lunes en el Instituto Nacional de Estadística (INE) - .

De esta forma, la compraventa de viviendas en la comunidad vuelve a tasas positivas al sumar un total de 1.090 operaciones en octubre.

En términos mensuales (octubre en relación a septiembre), el ascenso de la comunidad ha sido del 32,6%.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Cantabria, 1.035 se realizaron sobre viviendas libres y 55 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 143 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 947 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 1.665 operaciones sobre viviendas. Y es que, además de las 1.090 compraventas, hubo 301 herencias, 28 donaciones y 15 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Cantabria 2.973 fincas urbanas a través de 1.882 compraventas, 538 herencias, 44 donaciones, 18 permutas y 491 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 851 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 342 herencias, 353 compraventas, 43 donaciones, cuatro permutas y 109 operaciones de otro tipo.

En total, en el décimo mes del año hubo 3.030 transmisiones de fincas en la comunidad, un 1,6% más que en el octubre de 2024, cuatro décimas por debajo del incremento a nivel nacional (+2%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en octubre casi un 2,5% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 67.789 operaciones, debido al desplome de las ventas de viviendas nuevas, ya que la compraventa de viviendas de segunda mano alcanzó su mayor cifra mensual desde que hay registros, con más de 53.300 operaciones.

Pese al retroceso interanual de octubre, el número de compraventas de viviendas contabilizado en dicho mes es el más alto en lo transcurrido de 2025 y la mayor cifra en cualquier mes desde octubre de 2024, cuando se superaron las 69.000 compraventas.

Con el descenso registrado en el décimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en septiembre subiera un 3,8%, en contraste con el retroceso previo de agosto en un 3,4%.

El descenso interanual de la compraventa de viviendas en octubre fue consecuencia, exclusivamente, de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 12%, hasta las 14.464 operaciones, ya que las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,5%, hasta las 53.325 operaciones, su mayor cifra en cualquier mes desde el inicio de la serie histórica, en 2007.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de octubre fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 1,4% interanual, hasta las 63.333 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 15,6%, hasta sumar 4.456 transacciones.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), la compraventa de viviendas se incrementó un 6,3%, con aumentos del 4,6% para las viviendas nuevas y del 6,7% para las usadas.

En los diez primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 12,3% tras subir las operaciones sobre viviendas nuevas en un 18,7% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 10,6%.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en octubre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 8,89% seguida de Andalucía, un 4,08% más, y Extremadura (+3,08%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Canarias y Baleares con caídas del 11,68%, 10,98% y del 10,97%, respectivamente