Cantabria celebra el 182 aniversario de la Guardia Civil y subraya su "papel fundamental" en zonas rurales

Celebración del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cuartel de Campogiro, en Santander, ha sido escenario este miércoles de la celebración del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, en la que se ha puesto en valor el "papel fundamental" del cuerpo en las zonas rurales de la comunidad, donde la presencia de los agentes "va mucho más allá de la seguridad y se convierte en sinónimo de cercanía, confianza y servicio a la ciudadanía".

Así lo ha dicho el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha presidido el acto junto al jefe del cuerpo en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón. Además, han asistido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Seguridad del Gobierno regional, Isabel Urrutia; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, entre otras autoridades civiles, militares, policiales y sociales de la región.

En su discurso, Casares ha ensalzado que en muchos pueblos, especialmente en los más pequeños y alejados, la Guardia Civil forma parte de la vida cotidiana de los vecinos, "siendo muchas veces el primer apoyo y la primera llamada de auxilio".

En este sentido, ha destacado su presencia desde Tresviso o Camaleño, en Liébana, hasta Soba, Ruesga o los Valles Pasiegos, y en las cabeceras de comarca como Reinosa, Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, Camargo, Castro Urdiales o Santoña.

"La realidad rural de Cantabria no se entendería sin la labor silenciosa y constante de quienes patrulláis nuestras carreteras, protegéis a nuestros mayores, auxiliáis a quienes lo necesitan y veláis por la tranquilidad de los pueblos", ha dicho.

Para el delegado, el trabajo diario de la Guardia Civil "permite que muchas familias puedan vivir con seguridad en el medio rural, manteniendo viva la cohesión territorial y garantizando que ningún rincón de nuestra tierra quede desatendido".

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD

Por otro lado, ha destacado su "valiosa contribución" para garantizar la seguridad de los cántabros y españoles en sus 182 años de historia, desde su fundación el 13 de mayo de 1844.

Además, ha reivindicado el papel fundamental de la Guardia Civil en la sociedad, pues "allí donde hay una emergencia o una dificultad siempre hay una mano tendida de un agente para proteger, para ayudar, para salvar vidas". "Siempre sabemos que estamos en las mejores manos", ha afirmado.

En este punto, ha recordado a los dos agentes fallecidos en acto de servicio mientras participaban en una operación contra el narcotráfico en la costa de Huelva. "Sus muertes nos muestran el rostro más duro de ese servicio a España, de ese compromiso permanente, esa valentía y sentido del deber con el que vive la Guardia Civil", ha dicho.

Casares también ha puesto en valor la capacidad del cuerpo y sus agentes para adaptarse "ante los retos y desafíos de cada época que nos ha tocado vivir como país", de entre las que ha destacado su contribución en la lucha contra el terrorismo de ETA.

Y respecto a la actualidad, ha apuntado que se viven "tiempos complejos en un mundo global y cambiante en el que muchos conflictos llenan de incertidumbre el futuro", pero en materia de seguridad "lo afrontamos con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad preparadas".

Finalmente, tras destacar la "inversión sin precedentes" del Gobierno central para reforzar el cuerpo, ha señalado que, en Cantabria, la Guardia Civil cuenta con el mayor número de efectivos de su historia.

Por su parte, la consejera de Seguridad ha elogiado el papel del cuerpo en la mejora los niveles de seguridad en la comunidad autónoma, destacado que sus agentes están presentes en un centenar de municipios por competencia territorial, pero que también desarrollan, una "importante" labor en distintos ámbitos "siempre velando por la seguridad de los ciudadanos de Cantabria".

La Guardia Civil "es aliada imprescindible en nuestro empeño por desarrollar un modelo de seguridad que garantice el bienestar de los ciudadanos y de la pacífica convivencia social", ha señalado la Urrutia, tras lo que ha destacado especialmente su papel "en la lucha por la paz, la libertad y la seguridad de todos los españoles".

RECONOCIMIENTOS

Durante la celebración se han impuesto condecoraciones al Mérito de la Guardia Civil, en las categorías de Cruz de Plata y con distintivo blanco, al fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, y a 15 componentes del cuerpo.

Asimismo, se ha reconocido a agentes que han pasado a la situación de retirados con la entrega de cinco diplomas, para terminar con un homenaje a los guardias civiles que murieron en acto de servicio, con una mención especial a los dos agentes fallecidos recientemente en Huelva.