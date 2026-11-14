Cantabria celebra el Día Mundial de la Diabetes con varias ponencias y talleres prácticos

El consejero de Salud, César Pascual, inaugura la Jornada del Día Mundial de la Diabetes.
El consejero de Salud, César Pascual, inaugura la Jornada del Día Mundial de la Diabetes. - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 14 noviembre 2026 17:19
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SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cántabra de Diabetes, con la colaboración del servicio de Endocrinología y el Gobierno de Cantabria, ha celebrado este sábado su Día Mundial con un programa muy condensado, que incluye varias ponencias y talleres prácticos centrados en los avances tecnológicos, el bienestar emocional y la gestión integral de la enfermedad.

Así, desde el servicio de Endocrinología han intervenido Rocío Michelena para abordar la evolución hacia el control integral de la diabetes; Lourdes Aizpeolea para evaluar si mayor tecnología implica mejores resultados; Noelia López para disertar sobre bienestar emocional y calidad de vida, y Pablo Alonso para presentar una perspectiva pediátrica sobre la enfermedad.

A lo largo de la mañana se han alternado mesas de debate entre profesionales sanitarios y pacientes con talleres prácticos y ponencias en los que se ha intentado concretar qué necesita realmente una persona con diabetes.

El consejero de Salud, César Pascual, que ha asistido a la jornada 'Más allá de la glucosa: tecnología, educación y vida con diabetes', desarrollada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha reconocido a quienes viven con esta enfermedad y a las familias que están a su lado, que también aprenden a convivir con la incertidumbre.

Un reconocimiento que ha hecho extensivo a las asociaciones, que "tantas veces son el primer lugar donde alguien se atreve a decir esto me está costando" y a los profesionales, "que saben cuánto puede cambiar una consulta, cuando además de revisar una cifra, preguntan al paciente cómo ha ido la semana y cómo se encuentra".

Porque, a su juicio, en el ámbito de la diabetes, como en otros, la tecnología aporta "más" cuando va acompañada de confianza y la confianza se logra "cuando hay detrás a un profesional".

En la cita, Pascual ha recordado el lema de este año: 'Acción temprana contra la diabetes', se centra en actuar pronto, ya que hasta un 6% de la población vive con diabetes tipo 2 y no lo sabe.

HACER POSIBLES LAS OPCIONES SALUDABLES PARA QUE LA PREVENCIÓN FUNCIONE

Pascual ha exigido "ser honestos" y ha asumido la responsabilidad administrativa de hacer que las opciones saludables sean posibles en la vida real para que la prevención funcione.

"Es muy fácil aconsejar a alguien que coma mejor o que haga más ejercicio, pero lo difícil es llevar ese consejo a la práctica cuando se trabaja a turnos, cuando cuesta llenar la cesta de la compra o apenas hay tiempo para salir a caminar", ha dicho.

Por eso, ha subrayado que desde la Consejería de Salud asume "una responsabilidad muy concreta", y es que los profesionales deben trabajar de forma que el paciente sepa quién le acompaña y a quién acudir cuando cambia su situación.

Para organizar bien esa atención, ha conlcuido Pascual, "hay que escuchar a quienes pueden decirnos con toda claridad qué funciona en su casa y qué se queda en el papel".

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