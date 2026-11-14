Cantabria celebra el Día Mundial de la Diabetes con varias ponencias y talleres prácticos

El consejero de Salud, César Pascual, inaugura la Jornada del Día Mundial de la Diabetes. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cántabra de Diabetes, con la colaboración del servicio de Endocrinología y el Gobierno de Cantabria, ha celebrado este sábado su Día Mundial con un programa muy condensado, que incluye varias ponencias y talleres prácticos centrados en los avances tecnológicos, el bienestar emocional y la gestión integral de la enfermedad.

Así, desde el servicio de Endocrinología han intervenido Rocío Michelena para abordar la evolución hacia el control integral de la diabetes; Lourdes Aizpeolea para evaluar si mayor tecnología implica mejores resultados; Noelia López para disertar sobre bienestar emocional y calidad de vida, y Pablo Alonso para presentar una perspectiva pediátrica sobre la enfermedad.

A lo largo de la mañana se han alternado mesas de debate entre profesionales sanitarios y pacientes con talleres prácticos y ponencias en los que se ha intentado concretar qué necesita realmente una persona con diabetes.

El consejero de Salud, César Pascual, que ha asistido a la jornada 'Más allá de la glucosa: tecnología, educación y vida con diabetes', desarrollada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha reconocido a quienes viven con esta enfermedad y a las familias que están a su lado, que también aprenden a convivir con la incertidumbre.

Un reconocimiento que ha hecho extensivo a las asociaciones, que "tantas veces son el primer lugar donde alguien se atreve a decir esto me está costando" y a los profesionales, "que saben cuánto puede cambiar una consulta, cuando además de revisar una cifra, preguntan al paciente cómo ha ido la semana y cómo se encuentra".

Porque, a su juicio, en el ámbito de la diabetes, como en otros, la tecnología aporta "más" cuando va acompañada de confianza y la confianza se logra "cuando hay detrás a un profesional".

En la cita, Pascual ha recordado el lema de este año: 'Acción temprana contra la diabetes', se centra en actuar pronto, ya que hasta un 6% de la población vive con diabetes tipo 2 y no lo sabe.

HACER POSIBLES LAS OPCIONES SALUDABLES PARA QUE LA PREVENCIÓN FUNCIONE

Pascual ha exigido "ser honestos" y ha asumido la responsabilidad administrativa de hacer que las opciones saludables sean posibles en la vida real para que la prevención funcione.

"Es muy fácil aconsejar a alguien que coma mejor o que haga más ejercicio, pero lo difícil es llevar ese consejo a la práctica cuando se trabaja a turnos, cuando cuesta llenar la cesta de la compra o apenas hay tiempo para salir a caminar", ha dicho.

Por eso, ha subrayado que desde la Consejería de Salud asume "una responsabilidad muy concreta", y es que los profesionales deben trabajar de forma que el paciente sepa quién le acompaña y a quién acudir cuando cambia su situación.

Para organizar bien esa atención, ha conlcuido Pascual, "hay que escuchar a quienes pueden decirnos con toda claridad qué funciona en su casa y qué se queda en el papel".