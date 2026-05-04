Cantabria celebra la II Jornada sobre cultivo de aguacate como "oportunidad de diversificación" para el sector primario

La consejera María Jesús Susinos en una visita al vivero de Villapresente - GOBIERNO

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria impulsa la segunda edición de la Jornada Técnica sobre el Cultivo del Aguacate en Cantabria, que se celebrará el 27 de mayo, organizada por el Área de Hortofruticultura del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), e incluirá ponencias de especialistas o un showcooking.

La jornada contará con la participación de la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, para quien el cultivo del aguacate representa "una oportunidad real de diversificación para el sector primario cántabro, especialmente en un contexto de cambio climático y adaptación de nuestros sistemas productivos".

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de Cantabria sigue apostando por la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento "como herramientas clave para garantizar la viabilidad de nuevos cultivos".

Así, el encuentro tiene como objetivo dar respuesta a las inquietudes existentes en torno al cultivo del aguacate en el norte de España, y promover el intercambio de conocimientos entre personal investigador, técnicos especializados y profesionales del sector.

"El interés creciente por este cultivo hace imprescindible generar espacios como esta jornada, donde productores y expertos puedan compartir experiencias y avanzar juntos hacia un modelo productivo sostenible y rentable", ha añadido la consejera.

El programa se desarrollará en horario de mañana y tarde. Durante la mañana, las ponencias tendrán lugar en las instalaciones del CIFA, donde se abordarán cuestiones clave como la selección de variedades adaptadas, los principales problemas y desafíos del cultivo, así como aspectos fundamentales de riego, fertilización y poda.

Asimismo, se celebrará una charla-coloquio y un showcooking en el que el aguacate será el ingrediente protagonista en distintas elaboraciones gastronómicas.

Entre los ponentes destacan investigadores y especialistas como Eva Mª García, investigadora del Área de Hortofruticultura del CIFA; José Jorge González, del Grupo de Investigación de Fruticultura Subtropical del IHSM-La Mayora (CSIC); Rafael Peláez, asesor en nutrición y plagas; y Alejandro Meliá, director técnico de servicios agrícolas Meliá S.L. y asesor internacional en cultivo de aguacate y cítricos.

Por la tarde, la actividad se trasladará al ensayo experimental del CIFA en el Vivero Forestal de Villapresente, donde se llevará a cabo una visita técnica y un curso práctico de poda.