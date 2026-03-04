Cantabria cerró 2025 con récord histórico de autónomas tras sumar 131 y llegar a las 16.031

Archivo - Trabajadora frutería - LA CAIXA - Archivo

Cantabria cerró 2025 con récord histórico de mujeres autónomas, hasta las 16.031, tras sumar 131 ese ejercicio, una tendencia alcista que se contrapone con la pérdida de 15 hombres en el colectivo de trabajadores por cuenta propia, según datos de ATA.

En términos porcentuales, el incremento de mujeres autónomas en el último ejercicio ha sido del 0,8 por ciento, mientras que los hombres cayeron un 0,1%.

Según ATA, estos datos demuestran que el trabajo autónomo en Cantabria "sigue teniendo rostro de mujer".

De hecho, ha destacado que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró 2025 en Cantabria con un balance positivo "gracias exclusivamente al impulso femenino", con un incremento total de 116 autónomos, situando la cifra global en 41.192.

Y en la última década (2015-2025), la región ha ganado 142 autónomas mientras que el colectivo masculino ha perdido 1.035 activos.

CRECIMIENTO A MENOR RITMO QUE EN ESPAÑA

El informe elaborado desde ATA Cantabria muestra cómo, "a pesar de los desafíos del entorno económico, el emprendimiento femenino en la región sigue creciendo, aunque lo hace a menor ritmo que el conjunto del país".

Así lo indica el hecho de que mientras que el número de mujeres autónomas en España creció un 1,58% en 2025, en Cantabria el incremento fue menor y se quedó en el 0,8%.

A pesar de situarse por debajo de la media nacional, este empuje permite a la región superar el crecimiento de otras comunidades de la zona norte como Asturias (+0,68%) o Galicia (+0,02%) e ir en dirección contraria a las caídas experimentadas en comunidades como Aragón (-0,39%), Castilla y León (- 0,24%), País Vasco (-0,15%) o La Rioja (-1,45%).

CANTABRIA, CUARTA CCAA CON MÁS PESO DE LA MUJER EN EL COLECTIVO AUTÓNOMO

Además, el informe de ATA revela que Cantabria es la cuarta comunidad autónoma donde las mujeres tienen un mayor protagonismo dentro del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

Concretamente, el peso de la mujer autónoma en la región se sitúa en el 38,9%, una cifra que es 1,8 puntos porcentuales superior a la media nacional, que en 2025 se ha elevado hasta el 37,1%, y que solo se sitúa por debajo de las registradas en Asturias (41,7%), Galicia (40,8%) y País Vasco (39%).

En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha continúa siendo la región donde menor peso tienen las mujeres con respecto al total del colectivo (33,2%), seguida de Extremadura y Madrid, ambas con un 34,3%.

Por otro lado, el informe de ATA aprecia un "comportamiento desigual" en el emprendimiento femenino cántabro durante el último año. Y es que, por ejemplo, destaca el crecimiento de las mujeres en el sector de la construcción, con un incremento del 0,7%, y en el de servicios (+0,6%), mientras hay descensos en la agricultura (-2,5%) y la industria (-0,1%).

Mientras, los varones perdieron activos en casi todos los sectores: agricultura (-1,5%), industria (-0,3%) y servicios (- 0,1%), logrando únicamente un dato positivo en la construcción (+0,7%).

Además, en todos los sectores de actividad aumentó en 2025 el número de autónomos y autónomas mayores de 65 años

En cuanto a la evolución del colectivo autónomo en la última década, destaca la importancia del emprendimiento femenino, que se posiciona como el único que ha logrado crecer de forma sostenida en la región.

El número total de autónomos en Cantabria ha pasado de los 42.085 afiliados registrados a 31 de diciembre de 2015 a los 41.192 contabilizados a finales de 2025, lo que supone un descenso de 893 personas trabajadoras por cuenta propia en los últimos diez años y una caída porcentual del -3,1%.

Si se analiza la evolución desagregando los datos por género, se comprueba cómo en la última década las mujeres autónomas aumentaron en 142 cotizantes al RETA, lo que representa un crecimiento del 0,9%, un dato que contrasta con la trayectoria de los autónomos hombres, que han sufrido un descenso de 1.035 cotizantes al RETA, lo que significa una caída del -4%.

Así, el número de mujeres autónomas en Cantabria ha pasado de las 15.889 al finalizar 2015 a 16.031 diez años después.

De ese volumen de autónomas a cierre del año pasado, 1.256 son extranjeras. Mientras, entre los hombre, hay 2.014.

De los 3.270 autónomos y autónomas extranjeros, 1.242 proceden de la Unión Europea --437 mujeres y 805 varones-- y los 2.028 restantes --819 mujeres y 1.209 hombres-- son originarios de países extracomunitarios.