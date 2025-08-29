Cantabria compensa con 1,6 millones a empresas de autobuses por los descuentos del 50% en los billetes

En el primer semestre, en el que el número de usuarios ha crecido un 7,4%, hasta los 2.716.033 usuarios

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha compensado con más de 1,6 millones (1.624.699 euros) a las empresas de transporte interurbano por carretera por la reducción del 50 por ciento del precio de los billetes de autobús a usuarios habituales de la red durante el primer semestre de este año.

Ese descuento ha sido financiado en un 20% con fondos propios del Ejecutivo regional y el 30% restante ha sido aportado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado que supone un "importante esfuerzo económico para fomentar la movilidad sostenible en la comunidad, apostar por el transporte público y mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de los cántabros".

En un comunicado, ha valorado los "buenos resultados" de esta medida, que ha logrado aumentar el número de usuarios de la red. En concreto, en el primer semestre de 2025 se registraron 2.716.033 viajes, un 7,41% más que en los mismos meses del año anterior.

En el caso de los pasajeros que usan la tarjeta Transporte de Cantabria, también creció el número de trayectos realizados hasta los 2.269.675 y frente a los 2.028.073 registrados en idéntico periodo de 2024, es decir, un 12% más que en 2024 y un 36% más que en 2019.

Desde la Dirección General de Transportes y Comunicaciones resaltan además que el 83,5% de los usuarios habituales durante este 2025 han utilizado la tarjeta interoperable para abonar sus viajes.

DESCUENTOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Además, desde el pasado 1 de julio y hasta el 31 de diciembre el descuento del 50% general en los billetes de autobús ha pasado al 40% tras la reducción de la aportación del Gobierno de España.

A ello se suma el nuevo descuento del 25% que el Ejecutivo regional ha aprobado durante los últimos seis meses del año para jóvenes de entre 15 y 25 años, medida que beneficiará a más 85.000 cántabros gracias a una inversión autonómica de 540.000 euros.

Además, la población infantil de hasta 14 años viajará de forma gratuita entre julio y diciembre tras la bonificación del Estado para este colectivo.

En julio se registraron 1.455 viajes gratuitos de menores de 15 años y 2.110 de jóvenes de entre 15 y 25 años, que se han beneficiado de los descuentos. Para acceder a los mismos, los usuarios deben adquirir la tarjeta de transporte personalizada.