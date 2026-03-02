Cantabria complementará con un plan integral la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años

Un menor accede a la red social X. Archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP, PRC y PSOE han unido sus votos en el Pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes, frente al rechazo de Vox, para complementar las medidas estatales de limitación de acceso a las redes sociales a menores de 16 años, a través de un plan regional que reforzará las relativas a protección de la salud mental de adolescentes y jóvenes.

De esta forma, han instado al Gobierno de Cantabria a desarrollar cursos y talleres de uso "saludable, crítico y seguro" de las redes sociales e internet; crear programas de apoyo psicológico; lanzar propuestas para informar a las familias de los riesgos; promover proyectos de investigación aplicada en la Universidad de Cantabria y observatorios; y establecer protocolos en centros educativos y sanitarios para mejorar la coordinación a la hora de abordar situaciones de riesgo.

Norak Cruz ha sido la encargada de defender esta proposición no de ley del PSOE, que busca acompañar el paso "pionero" del Gobierno de España (PSOE-Sumar) de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16, y que en Cantabria pretende abordar situaciones de "sufrimiento real, ansiedad, depresión, baja autoestima y problemas de sueño", ya que uno de cada cuatro adolescentes de 14 a 18 años hace un uso "problemático" de las redes.

El diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha señalado la necesidad de "planificar, supervisar y ejecutar las medidas necesarias" para regular esta problemática en el marco de una PNL que "no pide nada que no se esté haciendo ya en Cantabria", con un abordaje "multidisciplinar" coordinado por varias consejerías.

Por parte del PRC, Paula Fernández ha apostado por un control "público y auditable" de los algoritmos, "más transparencia, evaluación de riesgos y responsabilidad" de las empresas cuando amplifiquen "el odio, la desinformación o las conductas nocivas". Asimismo, cree que Cantabria debe desarrollar su propio plan en un plazo "razonable" para abordar esta situación de manera "integral".

En contraste, Natividad Pérez, de Vox, ha criticado al PSOE su "auténtica obsesión por adoctrinar a los menores" y ha manifestado que la regulación del uso de internet le corresponde a los padres. En esta línea, ha afirmado que la ley estatal "pretende convertirse en el padre sustituto de todos los niños de España" y que las medidas autonómicas "esconden un nuevo intento de ingeniería social y expansión de la burocracia política".

REFUERZO AL OCIO INCLUSIVO

En otro punto del orden del día, el Parlamento ha aprobado por unanimidad una moción del Partido Regionalista para reforzar el ocio y tiempo libre de jóvenes con discapacidad.

En concreto, se impulsará un ocio adaptado a las necesidades y capacidades de cada persona, con financiación suficiente y contemplada en los presupuestos, se garantizará una ratio de plazas inclusivas en la contratación pública, se pondrá especial atención en los municipios de menos de 10.000 habitantes y se contará con las familias en los grupos de trabajo.

La diputada regionalista Rosa Díaz ha reconocido que la región ha dado "pasos" en esta materia, "pero es necesario reforzar, mejorar y ampliar las medidas" para que de manera "más flexible y accesible" cada joven pueda elegir la actividad que quiera. Además, ha defendido que es una iniciativa "sencilla, pero profundamente importante, porque el ocio y el tiempo libre no son un lujo, son un derecho".

Por su lado, el PP ha presentado una enmienda, aceptada por el PRC, para garantizar la participación de las familias en las mesas de trabajo. Así, el 'popular' Alejandro Liz ha valorado "la sensibilidad" de Díaz y su "espíritu constructivo" al aceptarla y ha mostrado su apoyo a la iniciativa porque, aunque cree que Cantabria está "en la senda correcta, aún queda mucho trecho por recorrer".

Por parte del PSOE, la diputada Norak Cruz ha asegurado que la propia moción ya cuenta con las familias porque parte de la "escucha activa". Además, ha vuelto a defender el papel del programa 'Abierto en Vacaciones' del Ayuntamiento de Torrelavega como una herramienta "esencial" de ocio inclusivo y conciliación laboral y familiar.

El diputado de Vox Armando Blanco ha respaldado la moción, pero ha pedido información sobre las partidas económicas para tomar decisiones "asumibles" dentro de unas cuentas que el PP y el PRC están negociando "a espaldas del resto de grupos", ha dicho, con el objetivo de abordar una "amplia gama" de necesidades de estas personas que "dificultan enormemente establecer unos estándares medios y recursos que puedan satisfacer las necesidades de un grupo tan heterogéneo".