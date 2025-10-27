Cantabria concede 4,5 millones en ayudas a 59 empresas turísticas para la mejora energética y economía circular

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha concedido ayudas por importe de 4,5 millones euros a 59 empresas turísticas de Cantabria para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y economía circular que contribuyan al ahorro energético y de consumo de los establecimientos.

Estas ayudas, financiadas con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y gestionadas por la Dirección General de Hostelería y Turismo del Gobierno de Cantabria, tienen como finalidad ayudar a las empresas a renovar sus instalaciones y mejorar su rendimiento energético para reducir el consumo de energía y conseguir un mayor ahorro económico, entre otros objetivos.

Todo ello, además, con el objetivo común de contribuir a que el sector turístico cántabro alcance los objetivos medioambientales y energéticos establecidos por la normativa de la Unión Europea, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono y reduciendo la presión del turismo sobre el territorio para conseguir incrementar la competitividad de las empresas turísticas y del turismo de la comunidad autónoma.

La convocatoria lanzada por la Consejería de Turismo con carácter incentivador ha movilizado inversiones por valor de más de 7,3 millones en el conjunto de los 59 empresas y establecimientos cántabros que se han acogido a la subvención.

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha manifestado su satisfacción por haber conseguido agotar la partida destinada a esta línea de ayudas en su totalidad, lo que, en su opinión, "demuestra el carácter emprendedor y el compromiso con el cuidado medioambiental y la eficiencia energética que tienen nuestros empresarios".

Martínez Abad ha señalado que la anterior convocatoria de 2022 no se completó y los 2,4 millones sobrantes se incluyeron en la de 2024, que ha calificado de "éxito" ya que ha contado una dotación económica "histórica".

Esta convocatoria cubre actuaciones realizadas en 2025 y hasta el 30 de junio de 2026 referidas a la mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas: sustitución de energía convencional por energía solar térmica, geotérmica o por biomasa; mejora de gestión de residuos y sistemas de automatización y control; renovación de los electrodomésticos de todo tipo y de las instalaciones frigoríficas; sustitución de aparatos de refrigeración y modernización de la eficiente energética de la envolvente térmica y de las instalaciones de iluminación.

Las ayudas concedidas oscilan entre máximos de 600.000 euros y 1.500 ó 700 euros en el caso de pequeñas empresas, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Así, se han acogido a estas ayudas hoteles, hoteles-apartamentos, pensiones, establecimientos de alojamiento turístico extrahotelero, apartamentos turísticos, estudios, bungalows, chalets regulados, palacios y casonas, posadas y viviendas rurales, cabañas pasiegas, albergues turísticos, campamentos de turismo y áreas de servicio para autocaravanas; restaurantes, cafeterías y bares; así como agencias de viaje, centrales de reserva y organizadores profesionales de congresos y empresas de turismo activo.