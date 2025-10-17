Cantabria confirma dos nuevos casos de gripe aviar en gaviotas recogidas en Laredo y Santoña

En total son tres los casos declarados en fauna silvestre y el segundo de ellos con alta patogenicidad

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria ha confirmado dos nuevos casos de gripe aviar en la región, tras la recogida de sendas gaviotas, una de ellas declaradas con alta patogenicidad que fue encontrada el 5 de octubre en Laredo, mientras que la segunda fue recogida el 7 de octubre en Santoña.

De este modo se elevan a tres los casos declarados en fauna silvestre --el primero, uns gaviota encontrada en Castro Urdiales a finales de septiembre-- dos de ellas de alta patogenicidad.

Según ha informado el departamento de María Jesús Susinos en un comunicado, las aves fueron recogidas por agentes de Medio Natural y analizadas conforme al protocolo de vigilancia establecido por el Ministerio de Agricultura. Los casos positivos han sido confirmados por el laboratorio de referencia para esta enfermedad, ubicado en Algete, Madrid.

La consejera ha agradecido a los propietarios de granjas avícolas "el gran esfuerzo que están llevan a cabo para que el virus no se propague" pues su labor es "fundamental", ya que son los que tienen que adoptar las medidas de protección adecuadas previniendo la diseminación de la enfermedad. "Gracias a su labor, de momento, no se ha detectado ningún caso en explotaciones avícolas domésticas de Cantabria", ha señalado.

En este sentido ha apuntado que, aunque el sistema de vigilancia pasiva está funcionando adecuadamente, "lo que ha permitido detectar de manera prematura la presencia del virus en nuestra región" y constituye "la primera barrera necesaria para garantizar la no diseminación de la enfermedad", hay que "continuar vigilantes, ya que las enfermedades emergentes tienen un comportamiento caprichoso e impredecible".

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

En especial, la Consejería ha vuelto a recordar el protocolo que recoge medidas como evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres y reforzar la vigilancia pasiva, tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando de forma inmediata a los servicios veterinarios oficiales, en el caso de Cantabria, la Oficina Comarcal Agraria de Gama, cualquier sospecha de enfermedad.

Según informa el Ministerio, queda prohibida la utilización de pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo; la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, y la cría de aves de corrales al aire libre, y si, en este último caso, no fuera posible, se deberán colocar telas pajareras o cualquier otro tipo de dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.

El Ministerio también establece la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, y los situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corrales quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

De igual modo, según la comunicación del Ministerio queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración, los certámenes ganaderos y las muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas al aire libre.

ZONAS DE ESPECIAL RIESGO Y ZONAS DE ESPECIAL VIGILANCIA

En el caso de Cantabria, las medidas se están adoptando en las zonas designadas por el Ministerio como de "especial riesgo" que son los municipios que pertenecen al Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y zonas limítrofes: Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Colindres, Escalante, Hazas de Cesto, Laredo, Liendo, Liendo, Limpias, Meruelo, Noja, Rasines, Santoña, Solórzano y Voto.

También se establecen zonas denominadas de "especial vigilancia" que son los ayuntamientos de El Astillero, Camargo, Campoo de Yuso, Comillas, Campoo de Enmedio, Marina de Cudeyo, Reinosa, Ribamontán al Mar, Rozas de Valdearroyo, San Vicente de la Barquera, Santander, Udías, Val de San Vicente y Valdáliga.

En caso de que un ciudadano se encuentre con un ave muerta o moribunda, se solicita que llame al 112 o a la guardería de Montes del Gobierno de Cantabria, y que no establezca contacto físico con el animal.