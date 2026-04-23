Cantabria conmemora el Día del Libro con encuentros con escritores, lecturas públicas, cuentacuentos y talleres

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Instituciones, entidades y la sociedad cántabra conmemoran este jueves, 23 de abril, el Día del Libro con diferentes iniciativas y actividades en la región, como encuentros con escritores, cuentacuentos, talleres, lecturas públicas o visitas.

Así, la Consejería de Cultura ha organizado un programa que se inició el martes y se prolongará hasta el sábado, con cine, citas con autores, conferencias o bookcrossing. Para hoy, está previsto un encuentro con el ilustrador y autor Ximo Abadía, al que mañana seguirá un taller familiar que une lectura y danza para explorar los libros a través del cuerpo y la imaginación y una narración oral a cargo de María Molina 'Maricuela' y Fernando Diéguez al acordeón.

Ya el sábado, se ofrecerá un espectáculo pensado para los bebes que incluye poesías, cantos, títeres y cuentos, y por la tarde un espectáculo para familias con un narrador.

Además, los museos de la red del Gobierno -el de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC; el Etnográfico, METCAN; el Marítimo, MMC, y el de la Naturaleza, MENAC- también se suman a este día través de la campaña bookcrossing 2026 de liberación de libros procedentes de duplicados, y liberarán volúmenes a partir de este jueves.

Mientras, en Santander el autodenominado 'Barrio del Buen Leer' (calle Cisneros) inaugurará un punto de lectura comunitaria en el Espacio Libertad a las 13 horas. A lo largo de todo el día cuatro de las librerías de esta zona (Gloobal, La Vorágine, Santoveña y Artpapel) ofrecerán iniciativas en alianza con la Biblioteca Municipal y con los colegios Cisneros y Magallanes.

Además, unos 350 alumnos de Primaria participarán en una yincana literaria, habrá encuadernación artesanal en vivo en el escaparate de Artpapel Bookstudio, dos visitas guiadas a los fondos más desconocidos de la Biblioteca Municipal y una visita literaria guiada por el barrio con José Antonio Sánchez Raba.

Por la tarde, será el turno de un cuentacuentos en inglés un recorrido por el 'Panorama literario de Cantabria en la actualidad' a cargo de Luis Alberto Salcines y un concierto y recital de Celia Bsoul.

Por su parte, la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC) centra este año la conmemoración del Día del Libro en torno al fenómeno de las migraciones, analizadas desde una perspectiva científica, literaria y social, a partir de documentos históricos, obras contemporáneas y recursos gráficos.

Bajo el lema 'Migraron, migramos, migrarás', ofrece selecciones de obras en tres focos de interés planteados en las distintas divisiones de la BUC.

El Consistorio de Torrelavega celebrará la efeméride, en colaboración con la Sociedad Cántabra de Escritores, con una lectura pública de 'El Quijote' y de textos de Aquilino Ceballos y Conchita Vidiella, autores vinculados a la vida cultural del municipio fallecidos recientemente. Los actos comenzarán a las 18.00 horas en la Avenida Menéndez Pelayo.

Y Camargo conmemorará la jornada con un acto en el que se hará entrega de los premios del 33º Concurso Literario de Relatos Cortos y del Pozón de la Dolores, en el Centro Cultural La Vidriera de Maliaño, contará con la actuación de la Escuela Municipal de Música.

También habrá celebraciones en establecimientos comerciales como El Corte Inglés, donde una veintena de escritores firmarán ejemplares y participarán en el maratón de lectura continuada; además de que habrá música en directo.

Entre los autores participantes se encuentran Mariano Fernández Urresti, Conchi Revuelta, Álvaro Machín, Yves Díaz de Villegas, Pablo Escribano & Ana Rojas, Marta Vega Campos, Carlos Serrano, Débora P. Gómez, Yeyo Balbás, Eva Sanz Palomera, Elena Bargues, Pablo Alaña, Cristina Álvarez, Miguel A. Delgado, Ruth Pérez, Laura Súa & Ricardo Súa, Francisco García Campa, Laura Abascal & Paula Vallar, Miguel Andrés Calle, Greta Alonso y Elena Fernández Muñoz.