Cantabria continuará este domingo en aviso por costeros

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria continuará este domingo, 1 de febrero, en aviso por fenómenos costeros adversos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, hasta las 2.00 horas de la madrugada estará activada la alerta naranja (peligro importante) por mar combinada del noroeste de 7 u 8 metros, momento en el que disminuirá a 5 ó 6 m. Se prevé viento del oeste o noroeste de 50 a 74 kilómetros por hora (fuerza 7 u 8), amainando por la noche.

A partir de esa hora, habrá una mejoraría en las condiciones de la mar y el aviso descenderá a amarillo (peligro bajo), cuando se espera combinada del oeste o noroeste de 4 ó 5 metros. Este nivel de alerta estará vigente hasta las 10.00 horas.

Desde el pasado viernes, el litoral cántabro ha permanecido en aviso por fenómenos costeros adversos.

Además, desde la medianoche y hasta la tarde de esta jornada, esta franja también ha estado en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvia y viento que ha dejado rachas de 90 km/h en Santander y de 76 en el aeropuerto Seve Ballesteros, si bien en el aeródromo no se han registrado incendias, según han informado a Europa Press fuentes de AENA.