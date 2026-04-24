Cantabria convoca las ayudas a entidades locales menores, que se incrementan hasta los 350.000 euros

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SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden y la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar los gastos corrientes de las entidades locales menores de la región, que contará con un montante global de 350.000 euros, un 8 por ciento más que el pasado año.

Las subvenciones que se otorguen deberán destinarse a financiar gastos corrientes de las entidades locales menores, por el mantenimiento de la organización administrativa y la prestación de servicios a los vecinos. La cuantía podrá alcanzar el 100% de la totalidad del gasto proyectado, con el límite máximo de 60.000 euros.

Para repartir estas ayudas a las entidades beneficiarias, juntas vecinales y concejos abiertos de Cantabria, el Gobierno regional tendrá en cuenta criterios objetivos de valoración como la población total.

El plazo de presentación de solicitudes y documentación correspondiente será de quince días hábiles, a partir de este lunes, 27 de abril.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la cohesión territorial, estabilidad municipal y la mejora de los servicios públicos, garantizando con estas ayudas que las juntas vecinales y concejos "dispongan de recursos suficientes para asegurar su futuro y su actividad en favor de los pueblos y los vecinos".

Urrutia ha señalado que el crecimiento de las ayudas para las entidades locales menores y municipios son medidas incluidas en el acuerdo parlamentario alcanzado entre los partidos Popular y Regionalista.

Ha subrayado que el departamento de Presidencia dispondrá de más de 3 millones de euros para apoyar las administraciones locales de Cantabria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.