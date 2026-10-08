Cantabria convoca la campaña de pesca de la angula y la experimental de explotación del erizo para la nueva temporada

Erizos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca ha convocado la campaña de pesca de la angula 2026-2027 y la campaña experimental de explotación del erizo 2026-2027 en aguas de Cantabria a través de dos resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria, que establecen los periodos de actividad, requisitos de participación y las condiciones de explotación de ambos recursos, garantizando la compatibilidad entre el aprovechamiento sostenible de las especies y su conservación.

La pesca de la angula se desarrollará entre el 1 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027 y se establece un periodo de veda comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, coincidiendo con el periodo de migración de la especie.

No obstante, la normativa europea permite una excepción de treinta días de pesca no consecutivos durante el periodo principal de migración, comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

De acuerdo con esta regulación, los treinta días hábiles autorizados para la campaña son del 5 al 13 de noviembre y del 5 al 13 de diciembre de 2026; del 4 al 11 de enero y del 3 al 10 de febrero de 2027.

La resolución también contempla la posibilidad de modificar estos días de pesca de forma excepcional cuando concurran circunstancias que impidan el ejercicio normal de la actividad, como condiciones meteorológicas adversas, crecidas de los ríos u otras incidencias. En estos casos, las organizaciones representativas del sector podrán solicitar cambios al Servicio de Actividades Pesqueras con una antelación mínima de 48 horas.

Asimismo, se establece que el pesaje de las capturas diarias podrá realizarse en cualquiera de las lonjas de Cantabria y en la lonja de Bustio, en Asturias.

Las solicitudes para participar en la campaña deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

En relación con el Plan Experimental de Explotación del Erizo en Cantabria, el periodo de extracción se desarrollará entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.

Para poder ser admitidos en la campaña será necesario haber realizado al menos cinco jornadas de actividad en cualquiera de las dos últimas campañas autorizadas, acreditadas mediante las correspondientes notas de primera venta.

Además, los solicitantes no podrán haber sido sancionados en firme por infracciones graves o muy graves relacionadas con la pesca o comercialización de erizos durante los dos años anteriores.

En el caso de que las solicitudes que cumplan estos requisitos no cubran la totalidad de autorizaciones disponibles, las plazas restantes se adjudicarán mediante sorteo público para cada modalidad de explotación, tal y como prevé el Plan Experimental de Explotación del Erizo.