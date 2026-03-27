Cantabria convocará la primera oposición única de Policía Local tras el verano

Un total de 29 nuevos agentes se incorporan a cuatro ayuntamientos tras superar el Curso Básico de formación del Gobierno autonómico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria convocará la primera oposición unificada de acceso a la Policía Local tras el verano, según ha anunciado este viernes la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, que ha destacado el "gran avance" logrado en la formación y preparación de los agentes de policía local en Cantabria durante la presente legislatura.

Urrutia ha realizado estas declaraciones durante la clausura del Curso Básico de Policía Local, que han superado 29 aspirantes -26 hombres y 3 mujeres-, quienes adquieren la condición de funcionarios en prácticas y se incorporarán próximamente a los ayuntamientos de Santander, Camargo, Comillas y Los Corrales de Buelna.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que este curso marca un punto de inflexión en el modelo formativo: "hoy estamos clausurando una nueva edición del que va a ser el último curso básico de formación para el acceso a los cuerpos de policía local de Cantabria como lo hemos conocido siempre. Y es que a partir de hoy todo cambia", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno autonómico ya tiene en marcha el nuevo sistema de acceso mediante oposición única, tras aprobar el decreto regulador. "Después del verano publicaremos la convocatoria de las plazas que los ayuntamientos nos digan y comenzaremos con ese proceso selectivo único que se desarrollará a finales del año 2026 y comienzos del 2027", ha avanzado.

Para hacer posible este nuevo modelo, Urrutia ha recordado la aprobación del proyecto que modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales, actualmente en tramitación parlamentaria, que dará cobertura jurídica a la oposición unificada e introducirá mejoras en el sistema.

Entre ellas, ha destacado la posibilidad de que el número de aprobados supere al de plazas convocadas, de forma que el curso básico sea realizado por más personas y no dejar ningún puesto libre.

Igualmente, se ha eliminado el plazo máximo de cinco años para convalidar el curso básico ya superado, y la adaptación del contenido formativo con mayor peso práctico.

Urrutia también se ha referido a la novedad legal que se introduce para facilitar que los agentes en prácticas puedan portar armas para favorecer la seguridad de los tutores y compañeros.

Asimismo, ha anunciado la próxima aprobación de las Normas Marco de Policía Local como desarrollo de la legislación vigente y que favorecerá, según ha señalado, a una mayor profesionalización de los cuerpos de policía local.

IMPULSO A LA FORMACIÓN Y MAYOR INVERSIÓN

En este sentido, la consejera ha incidido en el esfuerzo realizado durante la legislatura para modernizar e impulsar la formación de los agentes de policía local. Ha detallado el incremento presupuestario previsto para 2026, con un aumento del 78,5 por ciento, pasando de 140.000 a 250.000 euros destinados a formación.

Estos recursos permitirán reforzar la formación continua, los cursos de acceso y la especialización de mandos, ha resaltado Urrutia, y ha detallado que el Gobierno organizará el curso selectivo de auxiliares de policía local, el de formación de mandos intermedios y el próximo curso básico, dentro de la primera oposición única.

Además, ha destacado la colaboración con la Academia de la Policía Nacional en Ávila para mejorar la capacitación de los agentes y que colaborará también con el Gobierno de Cantabria en el desarrollo de la oposición única.

Durante su intervención en este acto, celebrado en el edificio del Gobierno, en la zona de Primero de Mayo de Santander y en el que se han hecho entrega de los diplomas a los nuevos funcionarios, Urrutia ha felicitado a los agentes por el esfuerzo realizado durante el proceso selectivo y formativo.

También ha tenido palabras de reconocimiento hacia los directores de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo, y del Instituto Cántabro de Administración Pública, Manuel Fresno, que, junto a todo su equipo, han sido artífices de las mejoras desarrolladas dentro de los cuerpos de policía local de Cantabria.

En la entrega de diplomas a los agentes también han participado los alcaldes de los ayuntamientos de Los Corrales de Buelna y Camargo, Julio Arranz y Diego Movellán, respectivamente, así como concejales de los consistorios de Santander y Comillas. Además, han asistido miembros de la Comisión de Coordinación de Policía Local, profesores e instructores del Curso Básico, junto al jefe superior de Policía de Cantabria, Antonio del Amo, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Julio Postigo.