Cantabria creará una plaza de residente de matrona y habilitará la actividad extraordinaria en este colectivo

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en el Parlamento - GOBIERNO

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria creará una nueva plaza de residente para matrona, reforzará la plantilla con dos especialistas más y habilitará la actividad extraordinaria para este colectivo profesional, tras las negociaciones con los profesionales de enfermería.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que ha asegurado que el Gobierno ha avanzado "en todos los bloques" del pacto que firmó con el sindicato de enfermería SATSE el pasado mes de junio y ha garantizado que las mejoras serán "reales, estructurales y sostenibles en el tiempo".

Preguntada por el PSOE por el "incumplimiento" de dicho acuerdo, Buruaga ha explicado que el pasado mes de febrero el Gobierno se reunió dos veces con el sindicato precisamente para analizar la marcha de este pacto y compartir los progresos, "que son muchos".

Ha recordado que el proyecto de Presupuesto de 2026, que no salió adelante en el mes de diciembre, incluye una inversión en sanidad cerca de un 25% superior a la de 2023, además de contemplar la adecuación retributiva, el encuadramiento extraordinario de carrera y la atención continuada en situación de incapacidad temporal para todo el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Sobre los compromisos del acuerdo entre el Gobierno y SATSE, la jefa del Ejecutivo ha detallado que el acuerdo de vacaciones y permisos ya está finalizado y pendiente de mesa sectorial, y en materia de empleo y movilidad, todas las ofertas de empleo público están "en marcha". Además, hay un concurso abierto y permanente implantado.

A estos puntos se suma el Plan de Recursos Humanos, que está elaborado y en última fase de revisión jurídica, y los avances en materia de especialidades y para reducir las agresiones al personal sanitario.

La presidenta ha asegurado que, tras estos avances, el Ejecutivo quiere "ir más allá", eliminando las desigualdades retributivas y la penalización a especialistas en la carrera profesional y en baremos de ofertas públicas de empleo y listas.

Además, ha abogado por redefinir la agenda enfermera de Atención Primaria y ha recordado el compromiso con la mejora de la situación de la enfermería que presta servicio en el turno de mañana en el hospital.

Frente a estos avances, ha criticado la gestión del anterior Ejecutivo en el que el PSOE gestionaba la Consejería de Sanidad, y limitó sus pactos sanitarios "a los acuerdos de salida de huelga", "unos acuerdos de urgencia política para sofocar conflictos".

Así se ha pronunciado después de que el socialista Mario Iglesias haya acusado a la presidenta de "incumplir su palabra" cuando tomo posesión eirgiéndose como "la presidenta más sanitaria de la historia de esta región".

"Va a pasar a la historia, sí, pero como la presidenta que desmantela poco a poco la sanidad pública de esta región", ha denunciado el portavoz del PSOE, que nuevamente ha acusado a los 'populares' de privatizar servicios y en este caso de dejar "en papel mojado" lo acordado con el sector de enfermería.

19 MÉDICOS RECHAZAN UN CONTRATO INTERINO

Antes de la presidenta ha intervenido en el Pleno el consejero de Salud, César Pascual, para dar respuesta a dos interpelaciones de PSOE y Vox. En su contestación a este último grupo, ha apuntado que un total de 19 médicos han rechazado el contrato de interinidad propuesto por el Servicio Cántabro de Salud "porque prefieren otro tipo de contratos".

Esa circunstancia sitúa a la Administración regional en un punto "muy delicado", ha advertido, ya que el acuerdo vigente impide contratar a dichos profesionales en un plazo de un año al renunciar a la interinidad.

Así, el consejero ha apostado por "deshacer" el acuerdo y adaptarlo a un entorno laboral que "ha cambiado", dentro del futuro Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SCS, que ofrecerá un marco "mucho más estable" para los profesionales y en el que el Gobierno intentará ser más "sensible" a sus demandas.

El futuro plan "abre una vía para esta negociación de qué condiciones laborales quieren los nuevos profesionales y cómo podemos encajarles en el mapa para prestar asistencia sanitaria". "Tendremos que llegar al acuerdo con los sindicatos", ha avanzado el titular de Salud, que ha insistido en que la Consejería sigue trabajando en reducir la temporalidad de la plantilla hasta alcanzar el objetivo "deseable" del 8% fijado por el Estado, al que "nos vamos acercando paulatinamente, mes a mes, y llegaremos".

"Estamos trabajando en estabilidad, previsión, ordenación estratégica y no prometemos imposibles", ha reiterado, dentro de un contexto que se avecina de "tormenta perfecta" por la futura falta de profesionales, que provocará "un déficit que no vamos a poder cubrir".

Además, ha afirmado que la Gerencia de Atención Primaria ha realizado un "ejercicio maestro de malabarismo", con el que ha logrado una cobertura de la región de "casi al 100%" de las plazas.

Sin embargo, no ha sido posible en el área de Pediatría "porque faltan profesionales". En este servicio, el Gobierno se ha marcado el objetivo de consolidar las plazas que terminan este 2026 y negociar nuevas condiciones, para evitar que rechacen las tradicionales como ha ocurrido con esos 19 facultativos.

En este sentido, Cantabria ha cubierto siete plazas de médico de familia de las 21 que necesitaba, que han llegado desde otras comunidades, ha precisado.

LISTA DE ESPERA EN BIOPSIAS

Por su parte, los socialistas han interpelado a Pascual por la lista de espera de resultados de biopsias del Servicio de Anatomía Patológica de los hospitales cántabros, que según ha detallado a 31 de enero era de 7,43 días en Valdecilla, 21 en el de Laredo y de 33 en Sierrallana, aunque este último dato se ha rebajado a 25 a día de hoy

El diputado del PSOE y el exconsejero del área, Raúl Pesquera, ha señalado que la Academia Americana de Anatomopatólogos indica que "lo óptimo" para los resultados de las biopsias son 48 horas, mientras que la europea lo establece siete días. Por ello, ha criticado que ni Laredo ni Sierrallana están dentro de ese estándar de calidad.

Pascual ha relacionado las demoras del hospital torrelaveguense con las bajas de dos sus cinco especialistas durante enero, y ha confiado en que la lista "entre en una cifra razonable" en marzo.

En concreto, Valdecilla cuenta con 15 médicos especialistas, con todas las plazas ocupadas; 32 técnicos, "con una vacante que se cubrirá", y una plaza de técnico superior biólogo. Sierrallana tiene cinco especialistas, con todas las plazas completas, pero una de ellas está al 50% de jornada y el Ejecutivo regional no encuentra profesionales para cubrir el otro 50%; y Laredo dispone de dos facultativos, con contratos de personal interino, según ha indicado.

Por ello, el consejero ha señalado que en toda la comunidad autónoma "solo" hay una plaza completa sin cubrir, la de técnico de Valdecilla, para la que la Consejería trabaja en encontrar una sustitución.

También ha dicho que el Gobierno de Cantabria ha digitalizado este servicio en Valdecilla y trabaja para extenderlo a Sierrallana y Laredo, para que todos trabajen en red y así "paliar los posibles problemas de bajas" y que exista un apoyo mutuo al diagnosticar. Además, ha mejorado el procesamiento de muestras y la calidad del diagnóstico, estandarizando los protocolos de recepción de muestras y los equipos materiales.

En otro punto del orden del día, el consejero ha señalado que durante el mes de febrero Cantabria ha bajado "poquito" la lista de espera, "a pesar de la huelga médica", que supuso la suspensión de 20.000 consultas y 700 cirugías.