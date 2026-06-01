Cantabria defenderá el convenio textil autonómico frente al estatal ARTE

Archivo - Imagen de archivo del Pleno - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha votado a favor unánimemente un proposición no de ley regionalista para apoyar las reivindicaciones de los trabajadores del comercio textil de la región, defender el convenio regional vigente desde enero, e instar al Gobierno de Cantabria (PP) a trasladar la necesidad de respetarlo íntegramente a las partes negociadoras del convenio estatal promovido por la Asociación Retail Textil España (ARTE).

La diputada regionalista Paula Fernández ha asegurado que habría retirado esta PNL de haberse firmado este lunes el acuerdo interprofesional de Cantabria entre CEOE-Cepyme, UGT y CCOO, tal y como estaba previsto. Sin embargo, la patronal ha considerado "precipitada" la negociación del acuerdo y ha finalizado sin firma la reunión celebrada en el Órgano de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

El diputado 'popular' Cándido Cobo ha asegurado que la "prioridad" del Gobierno de Cantabria son los empleados del sector y que intercederá para que el convenio colectivo firmado en marzo "sea efectivo", pero ha recordado que el Ejecutivo regional tiene competencias legales "limitadas" en este ámbito.

En este sentido, Fernández ha defendido que prevalezca el convenio más ventajoso si concurren dos o más y ha lamentado la "incertidumbre" de los trabajadores respecto a una negociación llevada a cabo en Madrid y que supone "un problema" para Cantabria, que se suma a la impugnación judicial del convenio cántabro. Por último, ha apostado porque Cantabria tenga "voz propia" en defensa de sus condiciones laborales.

La socialista Ana Belén Álvarez ha asegurado que la negociación colectiva "es la única herramienta democrática capaz de equilibrar la asimetría" de esta negociación de Madrid, que ha calificado como "un ataque directo" al convenio regional firmado en enero. Por ello, cree que es "muy importante" que el Ejecutivo regional "haga respetar" el marco normativo de Cantabria.

Por parte de Vox, Natividad Pérez ha afirmado que el posible acuerdo interprofesional "fragmenta" el mercado laboral y favorece el modelo "asimétrico" del País Vasco que "consagra un intolerable agravio comparativo" para el resto del país. No obstante, ha defendido que los trabajadores del sector en Cantabria tengan "las mejores condiciones posibles".

Representantes del sector del comercio textil y del calzado han presenciado la sesión plenaria vespertina desde el hemiciclo.