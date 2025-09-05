Cantabria defiende que Europa "se construye desde los territorios" y reivindica un CdR con más "fuerza y vinculación"

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, clausura el curso, sobre el 30º aniversario del Comité de las Regiones. - GOBIERNO

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria, Isabel Urrutia, ha reivindicado la posición de las regiones y municipios en el desarrollo de la Unión como entes más próximos al ciudadano y a sus necesidades, y ha considerado que "Europa se construye desde los territorios".

"Es imposible construir Europa si no es de la mano de las regiones y los municipios", ha apostillado la consejera, que ha intervenido con estas palabras en la clausura del seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que durante tres días ha repasado los 40 años de España en la UE y los 30 años del Comité Europeo de las Regiones (CdR).

Respecto al futuro de este órgano, la asamblea de municipios y regiones de Europa que asesora al resto de instituciones europeas sobre las leyes que los afectan, Urrutia ha defendido que la institución europea adquiera "mayor fuerza y vinculación".

"Después de 30 años de experiencia, hemos demostrado que a Europa le va bien con nuestra experiencia: la del rigor, la de la eficiencia y la del desarrollo, cuando quien actúa, opina y valora es lo local y lo regional", ha señalado.

En su intervención, la consejera ha considerado que el seminario ha servido además para abordar desde diferentes visiones los desafíos a los que se enfrenta la Unión respecto a la situación geopolítica actual, en la que, a su juicio, "Europa no puede quedarse atrás" y debe defender la unión de estados y sus principios democráticos.

Igualmente, ha defendido una UE "resistente", con capacidad para atender a las transformaciones sociales y hacer frente a las crisis que se puedan producir, junto a una política de cohesión que sirva de motor de desarrollo de las comunidades y regiones.

En este punto, la consejera ha hecho referencia a las metas del Comité de las Regiones en el nuevo mandato 2024-2029, una agenda "ambiciosa" en la que las regiones y ciudades ocupen un "lugar central en el futuro de Europa", reforzando el principio de asociación y rechazando "cualquier forma de centralización de los recursos" que "socave" la gobernanza local y, todo ello, con eficacia y reducción de cargas administrativas.

"El Comité de las Regiones debe convertirse en un actor facilitador de la gobernanza multinivel", ha remarcado Urrutia.

REGIONES Y MUNICIPIOS

Por otro lado, la consejera ha puesto de relieve el papel de las regiones y municipios para acercar Europa a los ciudadanos y trasladar la importancia que tienen las decisiones europeas para las sociedades, tras lo que ha puesto de ejemplos la directiva sobre la protección del lobo y la que obliga a unir a los tapones a las botellas y recipientes para reducir la contaminación plástica.

"El Comité de las Regiones tiene muchos retos por delante, tiene que coger esa fuerza vinculante y ser parte no solo consultiva, sino también participativa y decisoria en el futuro de Europa", ha subrayado la Urrutia, quien ha concluido que este seminario de la UIMP ha servido para ver que "todos queremos lo mismo y allí es donde tenemos que ir".