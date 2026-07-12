Cantabria despierta con temperaturas que rozan los 30 grados

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SANTANDER 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Buena parte de Cantabria ha despertado este domingo con temperaturas muy elevadas que han rozado los 30 grados centígrados. En concreto, esto se ha producido en el este de la región donde Ramales de la Victoria anotaba una máxima de 29,5ºC y Castro Urdiales 28,9ºC a las 8.00 de la mañana.

Esto es debido a que en esta zona ha soplado el viento sur, según ha explicado la delegación en la comunidad de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su red social 'X'.

También destacan los valores que han alcanzado Sierrapando en Torrelavega (28,8ºC) o Villacarriedo (28,5ºC) a las 9.00 horas.

Ya en el litoral occidental las temperaturas han sido más suaves, donde el viento rolaba a oeste, con San Vicente de la Barquera a 23,6ºC.

Las máximas durante la noche también han permanecido por encima de los 20 grados, como en el aeropuerto Seve Ballesteros (26ºC), Santander (25,2) o Valderredible (22,8ºC).

En esta jornada de domingo, toda la región estará en aviso naranja (peligro importante) por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y probable granizo grande; así como en amarillo (peligro bajo) por lluvias.