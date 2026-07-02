Cantabria destaca la fortaleza de su ganadería lechera y apuesta por la innovación para alcanzar la excelencia

Susinos en la conferencia de los cursos de verano de la UC en Piélagos - GOBIERNO

PIÉLAGOS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de combinar "tradición, conocimiento e innovación para garantizar el futuro de la ganadería lechera en Cantabria".

Así se ha expresado durante la inauguración de la conferencia 'La ganadería lechera en el siglo XXI: alcanzando la excelencia', celebrada en el Centro Cultural Quijano de Piélagos dentro del programa de actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

La jornada ha contado con la participación del profesor de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Vicente González Martín, encargado de impartir la conferencia, así como con el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, representantes del sector ganadero, profesionales, investigadores y estudiantes, informa el Gobierno.

Durante su intervención, Susinos ha señalado que la excelencia en la ganadería lechera "no puede entenderse únicamente desde la perspectiva de la innovación tecnológica, sino también desde el respeto a una herencia colectiva construida a lo largo de generaciones".

Por eso, a su juicio, "alcanzar la excelencia implica combinar tradición e innovación, preservar nuestras raíces mientras avanzamos hacia modelos productivos más eficientes y sostenibles".

En su discurso, la consejera también ha destacado el papel fundamental que desempeña la ganadería lechera en el desarrollo económico y social de Cantabria, contribuyendo al mantenimiento del medio rural, la generación de empleo, la conservación del paisaje y el fortalecimiento de una industria agroalimentaria reconocida por la calidad de sus productos.

Y además, se ha referido a los importantes retos que afronta el sector en la actualidad, como la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la incorporación de nuevas tecnologías, la adaptación al cambio climático y las crecientes exigencias de los consumidores en materia de calidad y seguridad alimentaria.

Pese a estos desafíos, la consejera ha mostrado su confianza en la capacidad de adaptación del sector ganadero cántabro, "que a lo largo de su historia ha sabido modernizarse y evolucionar sin perder su estrecha vinculación con el territorio y con las personas".

Finalmente, ha resaltado las fortalezas con las que cuenta Cantabria para afrontar el futuro, entre ellas, "unos ganaderos altamente profesionalizados, una industria láctea consolidada, centros de investigación de referencia y un sistema universitario comprometido con la formación y la innovación".

"Hablar de ganadería lechera en Cantabria no es solamente hablar de producción, es hablar de personas, de territorio, de paisaje, de cultura y de futuro", ha concluido la consejera.