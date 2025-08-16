Cantabria está este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria volverá a estar este domingo, 17 de agosto, en alerta por altas temperaturas ya en que el sur y Liébana se decretará el aviso amarillo (riesgo) por calor, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Este nivel de alerta estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas cuando se espera que el mercurio de los termómetros alcance los 34 grados centígrados en la zonas bajas de la comarca lebaniega y los 36ºC en la Cantabria del Ebro.